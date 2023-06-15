Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Buka Lowongan Profesional Chef di Rumahnya, Netizen: Gayanya Selangit

Hasyim Ashari , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:24 WIB
Nikita Mirzani Buka Lowongan Profesional Chef di Rumahnya, Netizen: Gayanya Selangit
Nikita Mirzani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis kontroversial Nikita Mirzani, membuka lowongan untuk profesional chef. Nantinya, profesional chef tersebut akan ditempatkan di kediaman pribadinya.

Hal tersebut diumumkan oleh wanita 37 tahun itu melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia mengaku sengaja merekrut profesional chef untuk memasak makanan sesuai dengan permintaannya serta anak-anaknya.

Bukan hanya itu, wanita yang akrab disapa Nyai ini juga ingin Chef tersebut bisa memasak menu makanan yang berbeda setiap harinya.

"Pengumuman guys, aku lagi butuh chef pribadi, yang bisa masak di rumah aku. Almost everyday tergantung mood," ujar Nikita Mirzani dikutip pada Kamis (15/6/2023).

Nikita Mirzani

"Pokoknya masakannya harus beda-beda dan kalau bisa harus profesional chef. Ini profesional chef yah, jangan budek," sambungnya lagi.

Ia pun mengatakan bahwa bagi para profesional chef yang berminat untuk bekerja dengannya, bisa langsung menghubungi nomor timnya yang tertera di profil Instagram. 

"Jadi yang berminat, yang chef bisa memasak masakan apapun itu sesuai keinginan aku dan anak-anak, kalian boleh hubungi nomor yang ada di bio atau email yang ada di bio," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/33/3192111/nikita_mirzani-n6Ae_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Review Skincare Berujung Penjara untuk Nikita Mirzani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189389/nikita_mirzani-tDVe_large.jpg
Hukuman Nikita Mirzani Diperberat, Fitri Salhuteru: Saya Sedih dan Prihatin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188754/nikita_mirzani-DTxz_large.jpg
TPPU Terbukti, Hukuman Nikita Mirzani Diperberat Jadi 6 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement