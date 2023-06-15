Nikita Mirzani Buka Lowongan Profesional Chef di Rumahnya, Netizen: Gayanya Selangit

JAKARTA - Artis kontroversial Nikita Mirzani, membuka lowongan untuk profesional chef. Nantinya, profesional chef tersebut akan ditempatkan di kediaman pribadinya.

Hal tersebut diumumkan oleh wanita 37 tahun itu melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia mengaku sengaja merekrut profesional chef untuk memasak makanan sesuai dengan permintaannya serta anak-anaknya.

Bukan hanya itu, wanita yang akrab disapa Nyai ini juga ingin Chef tersebut bisa memasak menu makanan yang berbeda setiap harinya.

"Pengumuman guys, aku lagi butuh chef pribadi, yang bisa masak di rumah aku. Almost everyday tergantung mood," ujar Nikita Mirzani dikutip pada Kamis (15/6/2023).

"Pokoknya masakannya harus beda-beda dan kalau bisa harus profesional chef. Ini profesional chef yah, jangan budek," sambungnya lagi.

Ia pun mengatakan bahwa bagi para profesional chef yang berminat untuk bekerja dengannya, bisa langsung menghubungi nomor timnya yang tertera di profil Instagram.

"Jadi yang berminat, yang chef bisa memasak masakan apapun itu sesuai keinginan aku dan anak-anak, kalian boleh hubungi nomor yang ada di bio atau email yang ada di bio," ucapnya.