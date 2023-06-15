2 Tahun Menjanda, Ririe Fairus Ungkap Kriteria Calon Suami Idamannya

Ririe Fairus telah resmi bercerai dari Ayus Sabyan. Setelah 2 tahun pisah, kini Ririe mulai berani membuka hatinya untuk pria lain.

Kendati demikian, ia tak mau gegabah dalam mencari calon pendamping hidup. Mengingat, rumah tangganya sudah pernah gagal lantaran isu orang ketiga.

"Buka hati ada, cuma belum siap aja aku masih senang jalanin kaya gini, masih takut untuk mulai dari nol lagi," ujar Ririe Fairus kepada awak media belum lama ini.

Soal kriteria calon suami idaman, Ririe bahkan tak sungkan membeberkannya. Dia ingin mendapat pria soleh dan sayang kepada keluarga.

"Tipe yang pertama soleh itu nomer satu kalau udah takut sama Allah dia nggak bakal menyakiti wanitanya, sayang ke ibunya itu salah satu doa aku, kalau aku doa benar-benar kriterianya spesifik gitu," jelas Ririe.