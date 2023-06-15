Ingin Anak Kembar, Aurel Hermansyah Sampai Konsultasi ke Dokter

JAKARTA - Pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar saat ini tengah menanti kehadiran calon anak kedua mereka. Menariknya, pasangan ini sempat berkonsultasi dengan dokter lantaran ingin memiliki anak kembar.

Kedatangan pasangan ini ke dokter untuk mengkonsultasikan program bayi kembar, diketahui terjadi sebelum akhirnya mengetahui jika dirinya ternyata sudah berbadan dua. Kini, Aurel dan Atta jelas bersyukur dan berharap dapat memiliki anak kembar di kehamilan selanjutnya.

"Pengen tapi ya gimana caranya," ujar Aurel Hermansyah ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Juni 2023 kemarin.

"Kami udah ngobrol sama dokter yang bisa program, tapi sekarang udah keburu hamil, mungkin next ya," sambungnya.

Aurel sendiri mengaku berharap bisa memiliki anak laki-laki di kehamilan keduanya. Namun setelah mengetahui bahwa ia kembali mengandung anak perempuan, kakak dari Azriel ini tetap bersyukur lantaran bisa diberi anugerah untuk kembali menambah momongan.