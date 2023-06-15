Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Begini Lagu Aldi Taher untuk Lionel Messi

Hasyim Ashari , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:08 WIB
Begini Lagu Aldi Taher untuk Lionel Messi
Lagu Aldi Taher untuk Lionel Messi (Foto: IG Aldi Taher)
A
A
A

JAKARTA - Lionel Messi dikabarkan batal bertanding dengan Timnas Indonesia. Rupanya, hal tersebut memantik respons dari komedian Aldi Taher.

Aldi Taher langsung gerak cepat membuat lagu khusus untuk pesepakbola berjuluk La Pulga tersebut. Dengan gitar akustiknya, mantan suami Dewi Perssik itu menciptakan lagu sebagai bentuk rayuan ke Messi agar tetap mau datang ke Indonesia.

 BACA JUGA:

Lagu Aldi Taher untuk Messi

“Why you don’t come to Indonesia? oh Mr. Messi, why you not come to Indonesia? Why you not come? We waiting for you,” bunyi lirik yang dibawakan Aldi lewat kanal Youtube pribadinya, Kamis (15/6/2023).

Pada keterangan video, Aldi Taher mempertanyakan alasan pemain klub Paris Saint-Germain itu tak ikut timnas Argentina ke Indonesia. Menurut Aldi Taher, Messi mungkin takut diundang ke kediaman Raffi Ahmad.

"Why Mr Messi why? Apa takut diajak podcast ke Andara?" tulisnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153386/aldi_taher-4wFx_large.jpg
Biodata dan Agama Aldi Taher yang Kerap Tuai Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153231/aldi_taher-LlkR_large.jpg
Aldi Taher Belajar Nyanyi dari Dewi Perssik: Powernya Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028513/ibunda-aldi-taher-jalani-terapi-3-kali-seminggu-demi-bisa-bicara-dan-menelan-JA2dhckUeG.jpg
Ibunda Aldi Taher Jalani Terapi 3 Kali Seminggu demi Bisa Bicara dan Menelan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028466/aldi-taher-ungkap-kondisi-terkini-sang-ibu-usai-alami-serangan-stroke-vcZFSfyLQi.jpg
Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini sang Ibu Usai Alami Serangan Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023246/aldi-taher-ungkap-kronologi-ibunda-alami-serangan-stroke-hingga-dirawat-di-rumah-sakit-IUkHrVECcv.jpg
Aldi Taher Ungkap Kronologi Ibunda Alami Serangan Stroke hingga Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023075/masuk-rumah-sakit-ibunda-aldi-taher-alami-serangan-stroke-dan-infeksi-paru-IdGNden6FV.jpg
Masuk Rumah Sakit, Ibunda Aldi Taher Alami Serangan Stroke dan Infeksi Paru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement