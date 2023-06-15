Begini Lagu Aldi Taher untuk Lionel Messi

JAKARTA - Lionel Messi dikabarkan batal bertanding dengan Timnas Indonesia. Rupanya, hal tersebut memantik respons dari komedian Aldi Taher.

Aldi Taher langsung gerak cepat membuat lagu khusus untuk pesepakbola berjuluk La Pulga tersebut. Dengan gitar akustiknya, mantan suami Dewi Perssik itu menciptakan lagu sebagai bentuk rayuan ke Messi agar tetap mau datang ke Indonesia.

“Why you don’t come to Indonesia? oh Mr. Messi, why you not come to Indonesia? Why you not come? We waiting for you,” bunyi lirik yang dibawakan Aldi lewat kanal Youtube pribadinya, Kamis (15/6/2023).

Pada keterangan video, Aldi Taher mempertanyakan alasan pemain klub Paris Saint-Germain itu tak ikut timnas Argentina ke Indonesia. Menurut Aldi Taher, Messi mungkin takut diundang ke kediaman Raffi Ahmad.

"Why Mr Messi why? Apa takut diajak podcast ke Andara?" tulisnya.