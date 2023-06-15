Anak Kedua Asri Welas Dilarikan ke ICU, Doa Rekan Artis Banjiri Kolom Komentar

JAKARTA - Asri Welas datang dengan kabar kurang menyenangkan. Melalui akun Instagramnya, ia mengabarkan bahwa putra keduanya, Rayyan Gibran Ridha Rahardja alias Ibran dilarikan ke rumah sakit.

Tak diketahui apa penyebab Ibran dibawa ke rumah sakit semalam. Akan tetapi, saat ini bocah 6 tahun itu disebut masih berada di dalam ruang ICU.

BACA JUGA: Curhat Asri Welas Kesulitan Cari Sekolah Inklusi untuk Anaknya

"Mohon doanya jam 7 malam tadi kakak @ibran_gibran dirawat di ICU," tulis Asri Welas pada akun Instagram pribadinya.

Melalui unggahannya, Asri Welas terlihat mengenakan pakaian khusus saat tengah menemani putranya di dalam ruang ICU. Ia juga tak lupa meminta doa untuk kesembuhan putrinya.

"Kami berdoa kakak @ibran_gibran diberikan kesembuhan dan sehat kembali amin," harapnya.

Unggahan bintang film Susah Sinyal itu sontak ramai dibanjiri komentar dari rekan artis. Mereka bahkan ramai mendoakan kesembuhan Ibran.

"Semoga lekas diberi kesembuhan buat anak ganteng buat mbaku, mba asri.. sing kuat, sing sehat jg buat sekeluarga yg jaga..," kata Inul Daratista.