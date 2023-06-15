Jennie BLACKPINK Minta Maaf Usai Turun Panggung saat Konser di Melbourne

SEOUL - YG Entertainment membuat klarifikasi terkait insiden Jennie BLACKPINK. Sebelumnya Jennie meninggalkan konser BORN PINK di Melbourne, Australia karena jatuh sakit.

Rapper dari grup idol BLACKPINK tersebut mengalami kesehatan menurun sejak latihan vokal check sound. Mengingat, Jennie tidak hadir dan ucapan dari Rose yang menyebutnya tengah beristirahat.

Mengutip dari Soompi, berikut ungkapan dari YG Entertainment: “Halo, ini YG Entertainment. Dengan menyesal kami informasikan bahwa selama penampilan BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN MELBOURNE pada 11 Juni, Jennie tidak dapat menyelesaikan penampilan karena kondisinya yang memburuk,” ujar YG Entertainment.

“Kami ingin menyampaikan permintaan maaf kami yang tulus kepada semua penggemar yang telah menunjukkan dukungan mereka untuk BLACKPINK dan mereka yang menghadiri acara tersebut. Kami dengan hormat meminta pengertian Anda dalam situasi ini.,” jelasnya

