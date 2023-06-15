Rezky Aditya Resmi Jadi Ayah Biologis Kekey, Wenny Ariani Tuntut Nafkah

JAKARTA - Wenny Ariani mengambil langkah cepat, menuntut nafkah kepada Rezky Aditya usai putusan Mahkamah Agung (MA). Keputusan ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banten, yang telah menetapkan sang artis sebagai ayah biologis dari Naira Kaemita Tarekat.

Putusan Mahkamah Agung ini, membuat Rezky pun harus memberikan nafkah kepada putri Wenny Ariani, yang akrab disapa Kekey.

Hal itu disampaikan oleh Wenny Ariani, saat ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/6/2023). Dia menyebut, sebagai seorang ibu, ia berjanji untuk memperjuangkan hak dari Naira.

"Sebagai ibunya Kekey, korelasinya berhubungan baik dengan Rezky dan memperjuangkan hak, atas anak saya serta kewajiban-kewajiban Rezky sebagai ayah selayaknya untuk menafkahi anaknya," ujar Wenny Ariani kepada media.

"Kalau berhubungan baik tidak, untuk saya. Jikalau Kekey dimungkinkan ke arah sana, saya akan lihat dulu dari pihak Rezky," sambungnya.

Wenny mengaku kecewa, sebab selama dua tahun kasus itu bergulir di Pengadilan Tinggi Banten. pihaknya telah memberikan kesempatan kepada Rezky, untuk beritikad baik menyelesaikan masalah tersebut.

Sayangnya suami Citra Kirana ini, enggan membuka pintu komunikasi dan tidak berusaha menyelesaikan masalah itu secara baik-baik. Sehingga sebagai ibunda Naira, ia mengaku kecewa atas sikap dari Rezky.

"Sudah dua tahun kami berikan kesempatan seluas-luasnya, tapi tidak ada itikad baik. Kalau misalnya dari pihak Rezky tidak ada keinginan untuk bertemu Kekey, buat apa kami paksakan? Bakal nyakitin hati saya,"jelas Wenny.

Oleh sebab itu, dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung, ia berharap agar Rezky dapat bertanggung jawab terhadap Kekey. Disamping itu, ia juga terharu lantaran perjuangan perjuangan mencari asal usul anaknya pun, kini telah berbuah manis.

"Semoga Keputusan MA ini bisa diterima dengan baik, bisa dilaksanakan dan dipatuhi sebaik-baiknya oleh pihak Rezky, dan Rezky memang harus patuh dengan putusan pengadilan. Dan berlaku selaku ayah terhadap Kekey setelah putusan ini," bebernya.

"Saya terharu akhirnya kekey mendapatkan, dan tahu asal usulnya. mengetahui dengan jelas dan terang benderang siapa ayah biologisnya, walaupun jalannya berliku," pungkasnya.