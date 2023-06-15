Bahagianya Song Joong Ki Resmi Menjadi Ayah

SEOUL - Song Joong Ki resmi jadi ayah. Sang istri, Katy Louise Saunders melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki pada Rabu, 14 Juni 2023 di Roma, Italia.

“Saat ini saya sedang berada di Italia, di kampung halaman istri saya di kota Roma untuk menyambut lahirnya bayi kami. Anak laki-laki yang sehat, ibu maupun bayinya dalam keadaan sehat,” dikutip dari Soompi, Kamis (15/6/2023).

BACA JUGA: Film Baru Song Joong Ki Tayang Perdana di Festival Film Cannes

“Kami menyambut anak kami dengan gembira. Saya merawat keluarga saya dengan sangat bahagia, dan hati yang bersyukur,” sambungnya.

Dalam surat di fan cafe itu, Joong Ki juga mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa atas kelahiran putra pertamanya ini. Bahkan ia juga mengucapkan terima kasih bagi para fans atas dukungan yang selalu mereka berikan.

“Saya pikir (putra kami) adalah hadiah paling berharga bagi kami, yang menjadi impian terbesar pasangan suami istri. Kami ingin memulai sebuah keluarga bahagia. Di momen seperti ini rasanya tepat untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh semua orang,” kata Song Joong Ki.

“Saya selalu berterima kasih kepada Ki Aile (penggemar Song Joong Ki) yang memberikan cinta mereka yang tulus dan tidak berubah, dan saya, Joong Ki, juga dengan tulus berharap ada kegembiraan besar dalam hidup Anda juga,” ujar Joong Ki tulus kepada para fans.

Di akhir surat, dirinya berjanji akan kembali dan mempersembahkan sebuah project kerennya kepada para Ki Aile.

“Layaknya seorang aktor, dan untuk tetap jujur ​​​​pada diri sendir. Saya akan kembali untuk menyambut Anda dengan proyek yang keren. Semoga sehat selalu. Dan aku mencintaimu,” pungkas Joong Ki.