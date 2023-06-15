Kaesang dan Erina Gudono Hadiri Gala Premiere Film Sosok Ketiga

JAKARTA - Kaesang Pangarep dan Erina Gudono kompak menghadiri gelaran gala premiere film horor garapan Leo Pictures, Sosok Ketiga, di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Juni 2023

Berdasaekan pantauan, Kaesang hadir mengenakan kaus hitam lengan panjang. Sementara, sang istri tampak anggun mengenakan terusan hitam dengan ormamen kuning keemasan

Namun, Kaesang enggan menjawab pertanyaan wartawan soal keluarga hingga rencana mencalonkan diri menjadi Walikota Depok.

BACA JUGA: Cerita Celine Evangelista Jadi Pelakor di Film Horor Sosok Ketiga

"Alhamdulillah baik," kata Kaesang singkat.

Di dalam studio 3, Erina dan Kaesang kemudian diminta maju ke depan untuk menjalani sesi foto bersama para pemain Sosok Ketiga seperti Celine Evangelista, Erika Carlina, dan Samuel Rizal.

"Jangan lupa saksikan film Sosok Ketiga yang akan tayang pada 22 Juni 2023 di seluruh bioskop di Indonesia," ujar Erina disambut tepuk tangan penonton yang hadir.

Sekedar informasi, film Sosok Ketiga disutradarai oleh Dedy Mercy ini siap tayang pada 22 Juni 2023

Film ini dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama Tanah Air diantaranya Celine Evangelista (Yuni), Erika Carlina (Nuri), Samuel Rizal (Anton), Rowein Umboh (Mbok Ginem), Dewi Irawan (Bude Harni), Marshel Widianto (Pak Joko), Nuryanda Datau (Ibu Nuri) dan Donny Alamsyah (Ustad Doni)