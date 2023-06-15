Im Siwan Dikabarkan Gabung Squid Game 2, Agensi Buka Suara

SEOUL - Im Siwan dikabarkan akan bergabung dengan produksi serial Squid Game Season 2. StarNews melaporkan, dia akan menjadi pemeran utama bersama Lee Jung Jae dan Lee Byung Hun.

BACA JUGA: Squid Game Season 2 Resmi Diproduksi

Terkait pemberitaan tersebut, Netflix Korea selaku platform yang akan menayangkan serial itu pun buka suara. “Kami tidak bisa mengonfirmasi apapun terkait para pemeran Squid Game Season 2. Kami meminta pengertian kalian,” ujar perwakilan platform tersebut.

Komentar senada juga diungkapkan oleh agensi Im Siwan, PLUM A&C. “Kami tidak bisa mengonfirmasi hal tersebut. Kami berharap kalian mengerti,” tutur agensi itu seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (15/6/2023).

Kepastian penggarapan Squid Game Season 2 disampaikan Hwang Dong Hyuk selaku sutradara, penulis skenario, dan produser eksekutif serial tersebut, pada Juni 2022. Dia juga memastikan Lee Jung Jae dan Lee Byung Hun kembali bermain di musim kedua.

BACA JUGA: Yuni Shara Ambil Langkah Tegas Usai Kemunculan Berita Hoaks Terkait Perselingkuhan

Tak hanya itu, Hwang Dong Hyuk juga mengatakan, Gong Yoo yang berperan sebagai cameo dalam musim pertama akan kembali di Squid Game. Namun dia enggan membeberkan peran sang aktor pada musim kedua ini.