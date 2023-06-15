Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mas Jordan Ungkap Sakitnya Dibohongi Pasangan Lewat Gypsy Noise

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |22:00 WIB
Mas Jordan Ungkap Sakitnya Dibohongi Pasangan Lewat <i>Gypsy Noise</i>
A
A
A

JAKARTA - Mas Jordan menandai debutnya di industri musik Tanah Air lewat single perdananya, Gypsy Noise, yang bernuansa R&B.

Lagu yang ditulis sendiri olehnya ini mengisahkan tentang sakitnya dibohongi oleh pasangan. Ia mencoba bertahan karena satu dan lain hal.

"Di suatu titik pria ini sudah di muak dengan itu, tetapi memilih untuk tetap merahasiakannya dan hidup dalam suatu hubungan yang saling membohongi perasaan mereka satu sama lain," ungkap Mas Jordan, dikutip Okezone dari keterangan resminya, Rabu (14/6/2023).

Melalui single perdana ini, Mas Jordan berusaha menunjukkan bakat bermusiknya yang tulus untuk terhubung dengan penggemar.

Halaman:
1 2
