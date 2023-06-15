Ternyata, Film Ini Jadi Inspirasi Terbentuknya Coldplay

TERNYATA film ini jadi inspirasi terbentuknya band Coldplay. Hal tersebut dibocorkan langsung oleh Chris Martin dalam wawancaranya dengan penyanyi Kelly Clarkson.

Chris Martin mengungkapkan, film Back to the Future yang dirilis Universal Pictures, pada 1985, menginspirasi terbentuknya band Coldplay. Karakter Marty McFly, yang diperankan Michael J. Fox, dan perjalanannya ke masa depan membawa pengaruh besar dalam cara Chris memandang musik.

“Aku tumbuh di kawasan pertanian di Inggris dan kala itu belum ada internet. Aku merekam theme song film tersebut (Back to the Future) menggunakan alat perekam," katanya dikutip dari The Kelly Clarkson Show, pada 3 April 2022.

Secara spesifik, Chris Martin mengungkapkan adegan yang paling berpengaruh untuknya. Adegan itu adalah momen di mana McFly bermain gitar di atas panggung membawakan lagu Earth Angel dan Johnny B. Goode karya Chuck Berry.

Film Back to the Future itu kemudian membawa Chris Martin membentuk band bersama teman sekolahnya: Jonny Buckland, Guy Berryman, dan Will Champion. Bahkan hingga Coldplay sudah begitu terkenal, keterikatan mereka dengan film itu masih terus terjaga.

Bahkan Coldplay sempat sepanggung dengan Michael J. Fox memainkan lagu Johnny B. Goode, pada 2016. "Dia naik ke atas panggung dan memainkan dua lagu Back to the Future bersama kami di Metlife Stadium. Pertunjukan itu sangat bagus," ujar Chris Martin.*

(ltb)