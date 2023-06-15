Harga Tiket Konser Coldpay di Singapura Rilis, Kategori Festival Jauh Lebih Murah

JAKARTA - Promotor konser Coldplay di Singapura, Live Nation SG, baru saja merilis harga tiket untuk penampilan band asal Inggris tersebut. Menariknya, kategori yang ditawarkan tak jauh beda dengan konser yang akan digelar di Jakarta pada November mendatang.

Akan tetapi, masyarakat Indonesia tampak menyorot harga tiket dari konser yang diselenggarakan di Negeri Singa tersebut. Pasalnya, pada kategori festival, tiket konser Coldplay di Singapura ternyata jauh lebih murah ketimbang Indonesia!

Dilihat dari akun Instagram milik Live Nation SG, untuk kategori General Standing atau mirip dengan mirip festival, harga tiket hanya dibanderol SGD 168 atau sekitar Rp 1,8 juta. Nominal tersebut jelas berbeda tipis dengan CAT 5 yang bisa dibeli dengan harga Rp 1,7 juta.

Masyarakat Indonesia yang menyadari hal ini pun langsung ramai meninggalkan komentar pada postingan Live Nation.

"Cuman dua juta yang standing??? ongkos taro aja 3 juta, udah bisa nonton di Singapura," kata @ref*****.

"Standingnya menggiurkan banget" tulis @ih******.

"General standing harganya sama dengan CAT 5," ucap @fr*******.

Selain kategori general standing, netizen Indonesia juga menyoroti kategori CAT 1. Jika di Indonesia memasang harga Rp 5 juta, Singapura menaruh harga SGD 298 atau sekitar Rp 3.3 juta saja.