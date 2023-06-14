Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dara Fu, Wahidarjo hingga Shepin Misa akan Meriahkan Panggung Kontes Ambyar Indonesia 2023

Claudia Noventa , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |19:30 WIB
Dara Fu, Wahidarjo hingga Shepin Misa akan Meriahkan Panggung Kontes Ambyar Indonesia 2023
Kontes Ambyar Indonesia (MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Tersisa 5 calon bintang ambyar yang siap unjuk gigi malam nanti. Mereka ialah Fara (Yogyakarta), Maharani (Banyuwangi), Viasa (Pacitan), Ardi (Lampung) dan Mayangsari (banyuwangi). Kontes Ambyar Indonesia akan tayang secara live di MNCTV pukul 21.00 WIB.

Kemampuan olah vokal para peserta tak bisa di bilang biasa-biasa saja, karena hingga sampai saat ini mereka telah menyingkirkan ribuan peserta. Banjir pujian disetiap penampilan mereka terus mengalir dari para juri.

Panggung megah akan digelar nanti malam dan akan mendatangkan beberapa bintang tamu diantaranya ialah Dara Fu, Shepin Misa, Wahidarjo, Nlions, Temon Holic, Ferdian dan Paskibra SMA 76. Lalu, para juri bintang akan kedatangan Inul Daratista, Iis Dahlia, Ruben Onsu dan Danang. Dan duo host yang tak kalah seru Rian Ibram dan Nita Gunawan.

Siapakah yang akan bertahan dan melaju ke babak selanjutnya? Ayo dukung jagoanmu dengan cara terus vote mereka agar tetap dapat tampil di panggung megah Kontes Ambyar Indonesia.

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Palembang 35 UHF, Banjarmasin 47 UHF, Denpasar 42 UHF, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF. Scan ulang sesuai dengan kanal masing-masing kotamu, serta gunakan Set Top Box yang terverifikasi.

Follow akun TikTok dan Instagram @officialmnctv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik seputar program-program MNCTV. Seluruh program-program MNCTV bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

Saksikan! live Kontes Ambyar Indonesia tayang secara langsung setiap Rabu pukul 21.00 wib. hanya di MNCTV rumahnya dangdut Indonesia.*

(CLO)

