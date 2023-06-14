Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Putri Ariani Ungkap Kejadian Kocak Bersama Simon Cowell di Panggung AGT

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |23:18 WIB
Ayah Putri Ariani Ungkap Kejadian Kocak Bersama Simon Cowell di Panggung AGT
Putri Ariani (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell di ajang America's Got Talent, membuat nama Putri Ariani kini jadi perbincangan. Bagaimana tidak, Golden Buzzer sendiri merupakan sebuah hal langka yang bisa diberikan oleh juri pada peserta di ajang tersebut.

Sebagai orang tua, Ismawan Kurnianto ayah dari Putri jelas merasa bangga dengan hal itu. Akan tetapi, terdapat sebuah momen lucu ketika ia naik ke atas panggung usai putrinya mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell.

Setelah naik ke atas panggung, Simon diketahui datang menghampirinya dan sang putri. Menariknya, ayah Putri mengaku sempat salah memahami perkataan Simon.

"Sebenarnya saya sepertinya salah sih, tapi enggak tahu salah dengar atau enggak. Kata Putri, 'Pa, Simon tanya 'do you have others (apakah ada lagu yang lain)?'," kata Ismawan, dikutip dari salah satu tayang di televisi.

Putri Ariani dan keluarga bersama Jokowi

"Terus saya dengarnya, 'Do you have a father? (apakah kamu punya ayah)' Itu salah satu cerita lucunya, dan tanpa sengaja memperkenalkan bahwa saya papanya Putri," sambungnya.

Bukan cuma itu, Putri juga sempat membeberkan kisah lucu lainnya ketika ia berada di panggung AGT. Salah satunya, saat ayahnya menyebut nama Simon menggunakan pelafalan bahasa Indonesia.

Halaman:
1 2
