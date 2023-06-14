Jeremy Thomas Belum Tertarik Terjun Politik, Ini Alasannya

JAKARTA - Jeremy Thomas mengakui belum tertarik masuk dunia politik praktis seperti sahabat artis lainnya. Dirinya saat ini fokus dalam karier dan bisnisnya.

Memiliki latar belakang S-2, belum membuat Jeremy Thomas untuk ikut dalam politik praktis. Diketahui, Jeremy Thomas lulusan Magister Administrasi Bisnis (MAB)-Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) di ITB.

"Kebetulan saya juga suka akademik yaa tapi untuk politik emang temen-temen seleb di caleg, mungkin itu kesempatan mereka tapi saya mau fokus di swasta aja, saya belum berambisi banyak untuk terjun di partai politik," tutur Jeremy Thomas.

Jeremy Thomas tak memungkiri banyak tawaran dari partai politik agar dirinya bergabung. Jeremy mengaku belum tertarik karena masih banyak fokus lain yang mesti dikerjakan.

"Ya saya kalau mau menggeluti sesuatu gak mau nanggung. Makanya ada beberapa parpol yang datang saya bilang kalau mau saya gabung ayo kolatoboratif, kalau cuman dikasih kesempatan ubtuk mendilang suara saja saya pikir lebih baik di sektor swasta karena menurut saya ilmu saya juga bisa bermanfaat di sana," sambungnya.