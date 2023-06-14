Sering Bawa Moana ke Laut, Ria Ricis: Kita Safety, Pakaikan Wetsuit

JAKARTA - Gaya parenting Ria Ricis kerap menjadi sorotan netizen. Pasalnya, beberapa waktu lalu Ricis sempat membawa putrinya, Cut Raifa Aramoana, mengikuti olahraga ekstrem mulai dari jet ski hingga ATV.

Hal itu sontak membuat netizen kerap menyorot aktivitas Ricis ketika membawa buah hatinya pergi ke area laut. Kendati demikian, adik dari Oki Setiana Dewi ini menyadari bahwa netizen cukup khawatir dengan kondisi Moana.

"Paling pada takutnya masuk angin, tenggelam," ujar Ria Ricis, dikutip dari program Ketawa Itu Berkah. Rabu (14/6/2023).

Padahal, dibalik kegiatan air yang dilakukan bersama Moana di laut, istri dari Teuku Ryan ini mengaku sudah memikirkan keamanan dan kenyamanan buah hatinya. Salah satunya dengan memakaikan pakaian yang tepat untuk Moana.

"Cuma kita safety, selama ke laut Moana kita pakaikan wetsuit. Nah wetsuit-nya anak ada ukuran ketebalannya berapa, bahannya apa, jadi badannya tetap kering," bebernya.

Berkat wetsuit yang dipakai Moana, bayi perempuan itu pun tak merasakan basah pada tubuhnya. Sehingga, kondisi Moana tetap sehat setelah bermain di air laut.