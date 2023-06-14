Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sering Bawa Moana ke Laut, Ria Ricis: Kita Safety, Pakaikan Wetsuit

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:01 WIB
Sering Bawa Moana ke Laut, Ria Ricis: Kita <i>Safety</i>, Pakaikan <i>Wetsuit</i>
Ria Ricis dan Moana (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Gaya parenting Ria Ricis kerap menjadi sorotan netizen. Pasalnya, beberapa waktu lalu Ricis sempat membawa putrinya, Cut Raifa Aramoana, mengikuti olahraga ekstrem mulai dari jet ski hingga ATV.

Hal itu sontak membuat netizen kerap menyorot aktivitas Ricis ketika membawa buah hatinya pergi ke area laut. Kendati demikian, adik dari Oki Setiana Dewi ini menyadari bahwa netizen cukup khawatir dengan kondisi Moana.

"Paling pada takutnya masuk angin, tenggelam," ujar Ria Ricis, dikutip dari program Ketawa Itu Berkah. Rabu (14/6/2023).

Padahal, dibalik kegiatan air yang dilakukan bersama Moana di laut, istri dari Teuku Ryan ini mengaku sudah memikirkan keamanan dan kenyamanan buah hatinya. Salah satunya dengan memakaikan pakaian yang tepat untuk Moana.

Ria Ricis dan Teuku Ryan

"Cuma kita safety, selama ke laut Moana kita pakaikan wetsuit. Nah wetsuit-nya anak ada ukuran ketebalannya berapa, bahannya apa, jadi badannya tetap kering," bebernya.

Berkat wetsuit yang dipakai Moana, bayi perempuan itu pun tak merasakan basah pada tubuhnya. Sehingga, kondisi Moana tetap sehat setelah bermain di air laut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement