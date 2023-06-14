Jokowi Beri Putri Ariani Sangu untuk Beli Tiket Pesawat ke Final AGT

JAKARTA - Putri Ariani berkesempatan untuk datang ke Istana Merdeka pada hari ini, Rabu (14/6/2023). Ya, penyanyi muda yang berhasil mendapatkan Golden Buzzer di ajang America's Got Talent itu diundang secara langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk hadir di Istana Merdeka.

Dalam pertemuannya dengan Presiden, Putri sempat memperlihatkan sebuah kotak kaca yang berisi Golden Buzzer pemberian Simon Cowell. Bahkan, ia sempat membuka kotak tersebut sehingga sang Presiden dapat memegang secara langsung Golden Buzzer tersebut.

"Putri mau lihatin golden buzzernya. Putri lihatin buat bapak, baru pertama kali Putri lihatin ke publik," ucap Putri.

"Ini yang kemarin diambilin sama Simon ya," kata Jokowi.

Lucunya, usai memegang Golden Buzzer, Jokowi tampak memberikan Putri sebuah ATM yang diselipkannya dalam sebuah buku tabungan. Ia bahkan menyebut jika dirinya sengaja memberikan Putri sangu alias uang jajan yang bisa digunakannya untuk membeli tiket menuju Amerika, ketika menghadiri ajang America's Got Talent.

"Nih untuk Putri, nanti untuk sangu (beli tiket) Agustus," ucap Jokowi.