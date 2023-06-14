Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jokowi Beri Putri Ariani Sangu untuk Beli Tiket Pesawat ke Final AGT

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |23:50 WIB
Jokowi Beri Putri Ariani <i>Sangu</i> untuk Beli Tiket Pesawat ke Final AGT
Putri Ariani dan Presiden Joko Widodo (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani berkesempatan untuk datang ke Istana Merdeka pada hari ini, Rabu (14/6/2023). Ya, penyanyi muda yang berhasil mendapatkan Golden Buzzer di ajang America's Got Talent itu diundang secara langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk hadir di Istana Merdeka.

Dalam pertemuannya dengan Presiden, Putri sempat memperlihatkan sebuah kotak kaca yang berisi Golden Buzzer pemberian Simon Cowell. Bahkan, ia sempat membuka kotak tersebut sehingga sang Presiden dapat memegang secara langsung Golden Buzzer tersebut.

"Putri mau lihatin golden buzzernya. Putri lihatin buat bapak, baru pertama kali Putri lihatin ke publik," ucap Putri.

"Ini yang kemarin diambilin sama Simon ya," kata Jokowi.

Putri Ariani dan Presiden Jokowi

Lucunya, usai memegang Golden Buzzer, Jokowi tampak memberikan Putri sebuah ATM yang diselipkannya dalam sebuah buku tabungan. Ia bahkan menyebut jika dirinya sengaja memberikan Putri sangu alias uang jajan yang bisa digunakannya untuk membeli tiket menuju Amerika, ketika menghadiri ajang America's Got Talent.

"Nih untuk Putri, nanti untuk sangu (beli tiket) Agustus," ucap Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement