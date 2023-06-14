Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Detik-detik Putri Pamerkan Golden Buzzer ke Presiden Jokowi di Istana Merdeka

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |22:50 WIB
Detik-detik Putri Pamerkan Golden Buzzer ke Presiden Jokowi di Istana Merdeka
Putri Ariani dan Presiden Joko Widodo (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi muda berbakat, Putri Ariani, yang berhasil mendapatkan Golden Buzzer di ajang America's Got Talent mendapat undangan khusus untuk hadir di Istana Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, Putri Ariani tampak didampingi oleh kedua orang tuanya untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Saat hadir di Istana Merdeka, Putri dan sang ibunda terlihat kompak mengenakan dress songket. Sedangkan ayahnya, terlihat gagah dengan kemeja putih dan celana bahan berwarna abu-abu.

Setelah sampai di dalam Istana, Putri terlihat disambut oleh Jokowi. Bahkan, sang Presiden sempat menepuk pundak dari gadis 17 tahun tersebut sembari mengucapkan selamat datang.

Putri Ariani dan Presiden Jokowi

"Putri, selamat datang di Istana," ucap Presiden Joko Widodo sambil menjabat tangan Putri dan tersenyum ke arahnya.

"Bapak. Terima kasih bapak, akhirnya Putri kesini, terima kasih pak," kata Putri menimpali.

Pada kesempatan tersebut, Putri juga sempat memperlihatkan golden buzzer yang diberikan Simon Cowell kepadanya. Golden Buzzer tersebut terlihat sengaja ditaruhnya didalam sebuah kotak kaca untuk bisa diperlihatkan kepada Presiden.

"Putri mau lihatin golden buzzernya. Putri lihatin buat bapak, baru pertama kali Putri lihatin ke publik," ucap Putri sambil membawa kotak kaca tersebut ke hadapan Presiden.

Halaman:
1 2
