Biodata dan Agama Nafa Urbach yang Hari Ini Genap Berusia 43 Tahun

JAKARTA – Aktris, penyanyi, sekaligus politisi Nafa Urbach akan berusia 43 tahun, pada Kamis (15/6/2023). Namun, tak banyak yang tahu perjalanannya masuk ke dunia hiburan.

Diketahui, pemilik nama asli Nafa Indria Urbach ini merupakan seorang artis keturunan Jerman, Belanda, dan Jawa. Ia merupakan artis beragama Kristen yang lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 15 Juni 1980.

Ibu satu anak tersebut sempat menjadi mualaf mengikuti keyakinan Primus Yustisio, kekasihnya kala itu. Namun, dia kembali menganut agama Kristen setelah berpacaran dengan aktor Zack Lee.

Nafa dan Zack akhirnya menikah di Gereja Immanuel, Jakarta Pusat, pada 16 Februari 2007. Dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai satu orang putri bernama Mikhaela Lee Jowono. Sayangnya, pernikahan tersebut kandas lantaran keduanya sepakat bercerai pada 2017. Alasan perceraian itu adalah adanya Wanita lain dalam rumah tangga keduanya.

Meski sudah bercerai, Nafa Urbach selalu menjaga hubungan dan komunikasi yang cukup baik dengan Zack Lee untuk membesarkan anak mereka bersama-sama. Nafa Urbach sempat mengungkapkan bahwa dirinya tak lagi ingin menikah.

“Bagi saya, pernikahan hanya sekali seumur hidup. Jadi kalau harus sendiri sampai mati ya enggak apa-apa,” ujarnya, pada 28 April 2020.

Perjalana Karier

Nafa Urbach debut di dunia hiburan sebagai penyanyi, pada pertengahan ‘90-an. Kala itu, dia bahkan digadang-gadang menjadi penerus Nike Ardilla yang meninggal dunia akibat kecelakaan mobil, pada 19 Maret 1995.

Beberapa lagu yang meledak di pasaran saat itu adalah 'Bagai Lilin Kecil' (1995), 'Deru Debu' (1995), 'Hati Yang Tergores Cinta' (1996), 'Hatiku Bagai Terpenjara' (1996), dan 'Hatiku Bagai Di Sangkar Emas' (1998).

Dari dunia tarik suara, dia menjajaki dunia akting dengan membintangi sinetron Deru Debu pada 1994. Dari sinilah, jalan Nafa Urbach membintangi beberapa sinetron hingga film terbuka lebar.