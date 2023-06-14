Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bikin Bangga, Raffi Ahmad Raih Piala di World Cultural Industry Forum

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |21:50 WIB
Bikin Bangga, Raffi Ahmad Raih Piala di <i>World Cultural Industry Forum</i>
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTARaffi Ahmad mendapatkan penghargaan di ajang World Cultural Industry Forum yang berlangsung di Korea Selatan. Ia diketahui mendapatkan piala World Cultural Industry Forum sebagai Founder and CEO RANS Entertainment.

Dengan bangga hati, Raffi menunjukkan piala tersebut yang dibantu oleh sang istri. Suami Nagita Slavina itu bahkan terlihat tersebut tersenyum bahagia sambil memegang piala dan ucapan dari selebaran papan bertuliskan bahasa Korea.

"Wow amazing. Thank you for the International Award from 'World Cultural Industry Forum'," tulis caption Raffi Ahmad, dikutip dari instagram @raffinagita1717, Rabu (14/6/2023).

Dalam unggahannya, Raffi dan Gigi terlihat mengenakan batik mewah yang rapi. Hal itu menunjukkan bahwa kedua orang tua Rafathar dan Rayyanza ini sangat bangga bisa mendapatkan piala di ajang World Cultural Industry Forum.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Diketahui World Culture Industry Forum (WCF) merupakan perhelatan budaya berskala internasional yang diselenggarakan sebagai wujud mengenalkan kebudayaan Indonesia ke kancah dunia. Tentu saja ini pencapaian baru bagi Raffi dan Nagita sebagai founder dari RANS Entertainment.

Tak heran, postingan instagram itu langsung menuai 108 ribu lebih likes. Netizen juga banyak memuji pencapaian Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

"Congrats sekali lagi. Kalian pantas mendapatkan itu semua," tulis @ind***.

