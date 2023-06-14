Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penampakan Rumah Joglo Milik Putri Ariani, si Peraih Golden Buzzer AGT 2023

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:30 WIB
Penampakan Rumah Joglo Milik Putri Ariani, si Peraih Golden Buzzer AGT 2023
Putri Ariani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani hingga kini masih ramai menjadi perbincangan. Bagaimana tidak, remaja 17 tahun tersebut mampu meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di ajang America's Got Talent dan langsung melaju ke babak selanjutnya.

Prestasi Putri Ariani di kancah Internasional, jelas membuat masyarakat Indonesia bangga. Bahkan, ia tak pernah luput dari sorotan, termasuk kehidupan pribadinya.

Terbaru, potret kediaman Putri di kawasan Bantul, Yogyakarta mulai menjadi sorotan netizen. Pasalnya, bukan hanya besar, kediaman Putri juga terlihat menarik lantaran terbuat dari kayu dan memiliki bentuk tradisional lantaran mirip rumah joglo.

Berikut, penampakan rumah bergaya joglo milik Putri Ariani:

1. Pagar rumah

Rumah Putri Ariani 

Putri Ariani bersama keluarganya diketahui tinggal di kediaman kakeknya yang terletak di kawasan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Dari luar, rumah Putri terlihat mewah lantaran dikelilingi oleh tembok putih dan juga pagar berwarna hitam dan emas.

Menariknya, bagian tengah pagar terlihat inisial PA alias Putri Ariani.

2. Halaman rumah

Rumah Putri Ariani 

Tak diketahui berapa besar luas tanah dari rumah yang ditinggali oleh Putri dan keluarganya. Namun dari video yang dibagikan di akun YouTube Desaku Istimewa, rumah tersebut memiliki halaman luas dan dipenuhi banyak tanaman seperti pohon dan bunga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement