Penampakan Rumah Joglo Milik Putri Ariani, si Peraih Golden Buzzer AGT 2023

JAKARTA - Putri Ariani hingga kini masih ramai menjadi perbincangan. Bagaimana tidak, remaja 17 tahun tersebut mampu meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di ajang America's Got Talent dan langsung melaju ke babak selanjutnya.

Prestasi Putri Ariani di kancah Internasional, jelas membuat masyarakat Indonesia bangga. Bahkan, ia tak pernah luput dari sorotan, termasuk kehidupan pribadinya.

Terbaru, potret kediaman Putri di kawasan Bantul, Yogyakarta mulai menjadi sorotan netizen. Pasalnya, bukan hanya besar, kediaman Putri juga terlihat menarik lantaran terbuat dari kayu dan memiliki bentuk tradisional lantaran mirip rumah joglo.

Berikut, penampakan rumah bergaya joglo milik Putri Ariani:

1. Pagar rumah

Putri Ariani bersama keluarganya diketahui tinggal di kediaman kakeknya yang terletak di kawasan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Dari luar, rumah Putri terlihat mewah lantaran dikelilingi oleh tembok putih dan juga pagar berwarna hitam dan emas.

Menariknya, bagian tengah pagar terlihat inisial PA alias Putri Ariani.

2. Halaman rumah

Tak diketahui berapa besar luas tanah dari rumah yang ditinggali oleh Putri dan keluarganya. Namun dari video yang dibagikan di akun YouTube Desaku Istimewa, rumah tersebut memiliki halaman luas dan dipenuhi banyak tanaman seperti pohon dan bunga.