HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perceraiannya Disinggung Habib Jafar, Desta: Gue Sentil Hidungnya Nih!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |07:30 WIB
Perceraiannya Disinggung Habib Jafar, Desta: Gue Sentil Hidungnya Nih!
Desta dan Habib Jafar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Deddy Mahendra Desta dan Natasha Rizky tak lama lagi akan segera bercerai. Keduanya bahkan telah sepakat untuk tak lagi melanjutkan rumah tangga mereka yang telah dibina selama 10 tahun belakangan.

Kabar mengenai perceraian Desta dan Natasha Rizky, jelas sudah terdengar ditelinga teman-temannya. Tak terkecuali Habib Jafar, yang memiliki hubungan dekat dengan sosok Desta.

Lucunya Habib Jafar sempat menyinggung soal perceraian ketika dirinya tampil di akun YouTube Vindes. Bahkan ia sudah sempat menyinggung topik mengenai perceraian sejak awal video tersebut.

"Jadi sebenarnya, perceraian dalam Islam itu...," kata Habib Jafar, dalam video tersebut.

"Sudah enggak usah ngomongin itu," timpal Desta.

Kesal dengan ucapan Habib Jafar yang ingin membahas soal perceraian dalam obrolan mereka, Desta pun menanyakan soal hukum Islam bagia orang yang suka menyikut.

Natasha Rizky dan Desta

"Bib, mau tanya, hukumnya kalo nyikut habib itu apa sih bib?," tanya Desta yang membuat Habib Jafar tertawa.

Akan tetapi, Habib Jafar kembali menyinggung soal hubungan antara Desta dengan Natasha Rizky. Hal tersebut bermula ketika ia meletakkan ponselnya di atas meja.

"Ini gue balik saja, takut bini gue telepon, takut kelihatan," kata Habib Jafar sambil meletakkan hp-nya di atas meja.

"Loh enggak apa-apa. Sini gue telepon bini lo deh," sahut Desta.

"Ngapain?," tanya Habib Jafar.

Halaman:
1 2
