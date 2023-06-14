Arie Kriting Tanggapi Konten TikTokers yang Sebut Bapak di NTT Tak Jujur

JAKARTA - Seorang konten kreator bernama Richard Theodore belakangan ramai menjadi perbincangan di aplikasi TikTok. Pasalnya, Richard menuding seorang bapak-bapak pemilik warung di NTT tak jujur.

Video viral tersebut rupanya sampai di telinga Arie Kriting. Suami Indah Permatasari ini tampak tak terima dengan perlakuan tiktokers bernama Richard tersebut menuding bahwa bapak-bapak di NTT tak jujur lantaran keteledorannya sendiri, meninggalkan hp.

"Buat anak-anak orang kaya yang pergi tes-tes kejujuran d NTT, saya mau bilang kamu anj**g tapi saya tidak enak, karena saya ini orangnya sopan, jadi tidak usah sudah," ucap Arie Kriting dalam videonya.

Lebih lanjut, bapak satu anak ini pun sempat menanyakan alasan Richard melakukan tes kejujuran di NTT. Bahkan, ia juga sempat menyinggung kelakuan Richard yang tak mengucapkan terima kasih ketika hp-nya dikembalikan oleh bapak tersebut.

"Kamu ada hak apa untuk tes-tes orang punya kejujuran di sana, dan kamu ada hak apa untuk bilang seorang bapak di NTT tuh orang yang tidak jujur. Dia kasih kembali kau punya barang kok, cuma kau saja yang tidak tahu cara bilang terima kasih," tegasnya.

Lewat videonya, Arie Kriting pun meminta agar Richard tak perlu jauh-jauh ke NTT untuk mengetes kejujuran orang lain. Ia justru meminta agar Richard menggunakan uangnya untuk melakukan tes kejujuran pada ayahnya sendiri.

"Daripada kau jauh-jauh bawa kau punya uang kesana, sok-sok mau bakti sosial tapi kau injak-injak harga diri. Mending, kau pakai kau punya anggaran itu untuk tes kejujuran kau punya bapak sendiri! Kau tes kejujuran kau punya bapak dulu. Sapa tahu, uang banyak yang dia kasih ke kau itu belum tentu juga datang dari tempat yang jujur," paparnya.

"Kau tes saja kau punya bapak dulu, tidak usah jauh-jauh tes-tes orang NTT sana. Datang ke tempat orang punya tanah itu hormati, kalau memang bantu, bantu dengan tulus, bukan untuk kau punya konten terus. Kau stop sudah, hormati orang," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, video tersebut berawal dari kedatangan Richard dan rekannya yang berbelanja ke warung milik bapak-bapak itu, saat tengah berada di NTT. Akan tetapi, handphone milik Richard diketahui ketinggalan, sehingga ia kembali ke warung tersebut untuk menanyakan hp-nya. Padahal ia sudah berada di atas perahu untuk menyebrang pulau lain.