Kini Jadi Influencer Populer, Annisa Zylia Dulunya Sempat Jadi SPG Produk Pembersih Mobil

JAKARTA - Tak mudah bagi Annisa Zylia untuk bisa sukses dan masuk dalam sebagai salah satu influencer populer di Indonesia. Tak seperti influencer lain yang berangkat dari profesi sebagai model atau muncul hanya untuk mengisi waktu luang kemudian terkenal, Annisa Zylia justru benar-benar mengawali karier dari bawah.

Ia diketahui sempat menjajal pekerjaan sebagai Sales Promotion Girl (SPG) untuk brand pembersih mobil. Setelahnya, perempuan yang akrab disapa Nisa Zee itu juga pernah kerja kantoran dengan menjadi konsultan forex.

"Sebelum memulai karier di social media, Nisa pernah bekerja menjadi SPG pembersih mobil," ujar Nisa Zee baru-baru ini.

"Pernah juga menjadi konsultan forex di salah satu perusahaan daerah Jakarta Selatan," sambungnya.

Melalui pekerjaannya tersebut, Nisa Zee pun menjadi cukup akrab dengan media sosial. Sampai akhirnya ia mulai mencoba untuk membuat konten gaming serta review makanan.

Dari dua konten tersebut, pemilik akun Instagram @nisazee19 ini akhirnya mulai dikenal masyarakat. Ia bahkan sempat bekerja sebagai sosial media dan KOL specialist.

"Aku nge-boom pas buat konten gaming Mobile Legends dan saat review makanan," ujar pemilik akun Instagram @nisazee19.

Persaingan yang cukup ketat di dua konten tersebut membuat Nisa akhirnya mulai merambah konten lain. Kini, ia bahkan mulai dikenal sebagai influencer beauty dan juga lifestyle.