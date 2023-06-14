6 Artis Indonesia Pernah Jadi Dosen Tamu di Kampus

JAKARTA – Artis Indonesia pernah jadi dosen tamu di kampus. Sukses di dunia hiburan tak membuat beberapa artis ini melupakan pendidikannya. Bahkan ada dari mereka turut membagikan kemampuannya dengan hadir sebagai dosen tamu di beberapa universitas.

Siapa saja artis Indonesia yang pernah jadi dosen tamu di kampus? Berikut ini ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Marissa Haque

Artis senior Marissa Haque memang dikenal sebagai seorang dosen di beberapa kampus ternama Indonesia.

Tak hanya itu, istri Ikang Fawzi ini juga pernah menjadi dosen tamu di beberapa universitas seperti Institut Perbanas, Universitas Yarsi, dan juga Universitas Trisakti.

2. Krisdayanti





Artis yang kini juga dikenal sebagai anggota DPR ini pernah diundang sebagai dosen tamu di FISIP Universitas Brawijaya.

Dalam kesempatan itu, Krisdayanti memberikan materi seputar "Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan dan Fungsi Parlemen".