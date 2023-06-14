Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Indonesia Pernah Jadi Dosen Tamu di Kampus

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |02:30 WIB
6 Artis Indonesia Pernah Jadi Dosen Tamu di Kampus
Prilly Latuconsina jadi dosen tamu (Humas UGM)
A
A
A

JAKARTA Artis Indonesia pernah jadi dosen tamu di kampus. Sukses di dunia hiburan tak membuat beberapa artis ini melupakan pendidikannya. Bahkan ada dari mereka turut membagikan kemampuannya dengan hadir sebagai dosen tamu di beberapa universitas.

Siapa saja artis Indonesia yang pernah jadi dosen tamu di kampus? Berikut ini ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Marissa Haque

Artis senior Marissa Haque memang dikenal sebagai seorang dosen di beberapa kampus ternama Indonesia.

Tak hanya itu, istri Ikang Fawzi ini juga pernah menjadi dosen tamu di beberapa universitas seperti Institut Perbanas, Universitas Yarsi, dan juga Universitas Trisakti.

2. Krisdayanti

Krisdayanti (Instagram)

Artis yang kini juga dikenal sebagai anggota DPR ini pernah diundang sebagai dosen tamu di FISIP Universitas Brawijaya.

Dalam kesempatan itu, Krisdayanti memberikan materi seputar "Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan dan Fungsi Parlemen".

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement