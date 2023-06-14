Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klarifikasi Inara Rusli Terkait Permintaan agar Virgoun Jaga Jarak Minimal 10 Kilometer

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |19:05 WIB
Klarifikasi Inara Rusli Terkait Permintaan agar Virgoun Jaga Jarak Minimal 10 Kilometer
Inara Rusli (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli sempat meminta agar suaminya, Virgoun menjaga jarak minimal 10 kilometer dari kediamannya. Hal tersebut bahkan dituangkan olehnya dalam gugatan provisi melalui putusan sela usai melayangkan perceraian beberapa waktu lalu.

Terkait hal itu, kuasa hukum Inara Rusli pun membenarkannya. Ia bahkan menyebut jika kliennya memang meminta Virgoun untuk menjaga jarak dengan anak-anak lantaran hingga kini sidang cerai masih dalam proses di Pengadilan Agama Jakarta Barat dan belum diputuskan.

"Ya ada (permintaan jaga jarak), kami sampaikan jaga jarak antara Virgoun dengan anak," ujar Mulkan Let-let di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Rabu (14/6/2023).

"Anak kan masuk dalam konsep perkara juga, karena terjadi sengketa perebutan anak," sambungnya.

Virgoun dan keluarga

Akan tetapi, ada hal yang perlu digaris bawahi. Mulkan menyebut bahwa Inara bukan melarang atau membatasi Virgoun untuk berti dengan ketiga anaknya, melainkan hanya jarak tempat tinggal saja.

Buktinya, vokalis Last Child itu masih bisa merayakan ulang tahun anak pertamanya belum lama ini.

"Kalau selama ini enggak (membatasi). Ulang tahun Starla dalam bulan ini Virgoun datang, ketemu, enggak ada batasan," ungkap Mulkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
