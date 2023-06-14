Pelaku Bully Anak Atta Halilintar Akhirnya Minta Maaf, Mengaku hanya Iseng Menghina

JAKARTA - Pelaku pembullyan terhadap Ameena Hanna Nur Atta, putri dari Atta Halilintar, akhirnya meminta maaf. Pelaku yang diketahui merupakan seorang guru sekaligus istri dari abdi negara tersebut bernama Emmy Rismauli Tobing.

Permintaan maaf tersebut terlihat disampaikan oleh wanita 35 tahun itu melalui akun Facebook Gomez Alzames. Dalam videonya, Emmy mengaku menyesali perbuatan yang telah menghina Ameena.

BACA JUGA: Atta Halilintar Punya Kekhawatiran Ini saat Ameena Tumbuh Dewasa

"Saya ingin meminta maaf dengan setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya. Saya menyesali atas perbuatan saya yang merugikan banyak pihak, terutama bang Atta dan Ameena Hanna Nur Atta,” ucap Emmy dikutip pada Rabu (14/6/2023).

Lebih lanjut, Emmy mengatakan bahwa dirinya hanya iseng melontarkan hinaan pada Ameena. Ia bahkan mengaku tidak ada motif sama sekali untuk menghina Ameena.

Sementara itu, Emmy pun tidak memikirkan dampak dari komentar buruknya itu bisa begitu besar.

"Saya sama sekali tidak ada motif apa pun. Saya berkomentar di video Ameena hanya iseng-iseng dan beranggapan tidak berdampak apa-apa," jelasnya.

"Tapi ternyata saya sudah melakukan kesalahan besar karena ada unsur-unsur hinaan, cacian, bahkan fitnah dan pencemaran nama baik," tambahnya.

Sebagai ibu, Emmy juga mengerti betul bagaimana rasanya ketika anak dihina oleh orang lain seperti yang dialami oleh Aurel Hermansyah. Oleh karenanya, Emmy berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

"Sampai Mbak Aurel sakit hati sebagai ibu. Saya pun juga sebagai ibu menyadari bagaimana sakit hati Mbak Aurel jika anaknya diperlakukan seperti Ameena,” bebernya.