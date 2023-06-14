Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pelaku Bully Anak Atta Halilintar Akhirnya Minta Maaf, Mengaku hanya Iseng Menghina

Hasyim Ashari , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |17:30 WIB
Pelaku Bully Anak Atta Halilintar Akhirnya Minta Maaf, Mengaku hanya Iseng Menghina
Atta Halilintar, Aurel Hermansyah dan Ameena (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pelaku pembullyan terhadap Ameena Hanna Nur Atta, putri dari Atta Halilintar, akhirnya meminta maaf. Pelaku yang diketahui merupakan seorang guru sekaligus istri dari abdi negara tersebut bernama Emmy Rismauli Tobing.

Permintaan maaf tersebut terlihat disampaikan oleh wanita 35 tahun itu melalui akun Facebook Gomez Alzames. Dalam videonya, Emmy mengaku menyesali perbuatan yang telah menghina Ameena.

"Saya ingin meminta maaf dengan setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya. Saya menyesali atas perbuatan saya yang merugikan banyak pihak, terutama bang Atta dan Ameena Hanna Nur Atta,” ucap Emmy dikutip pada Rabu (14/6/2023).

Lebih lanjut, Emmy mengatakan bahwa dirinya hanya iseng melontarkan hinaan pada Ameena. Ia bahkan mengaku tidak ada motif sama sekali untuk menghina Ameena.

Pembully Ameena

Sementara itu, Emmy pun tidak memikirkan dampak dari komentar buruknya itu bisa begitu besar.

"Saya sama sekali tidak ada motif apa pun. Saya berkomentar di video Ameena hanya iseng-iseng dan beranggapan tidak berdampak apa-apa," jelasnya.

"Tapi ternyata saya sudah melakukan kesalahan besar karena ada unsur-unsur hinaan, cacian, bahkan fitnah dan pencemaran nama baik," tambahnya.

Sebagai ibu, Emmy juga mengerti betul bagaimana rasanya ketika anak dihina oleh orang lain seperti yang dialami oleh Aurel Hermansyah. Oleh karenanya, Emmy berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

"Sampai Mbak Aurel sakit hati sebagai ibu. Saya pun juga sebagai ibu menyadari bagaimana sakit hati Mbak Aurel jika anaknya diperlakukan seperti Ameena,” bebernya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188926/atta_halilintar-x1dY_large.jpg
Atta Halilintar Apresiasi Gerakan Beli Hutan demi Hijaukan Kembali Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169161/atta_halilintar-X47B_large.jpg
Alasan Atta Halilintar Pindahkan Sekolah Ameena usai Insiden Dibentak Satpam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145629/atta_halilintar-wY2j_large.jpg
Intip Momen Atta Halilintar Berkurban di Pelosok NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135094/atta_halilintar-Jj2q_large.jpg
Atta Halilintar Ajak Anak SD Main Mini Soccer, Pupuk Calon Atlet Sejak Dini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3128121/atta_halilintar_dan_aurel_hermansyah-lRiU_large.jpg
Rayakan Anniversary Pernikahan, Atta Bawa Aurel Honeymoon ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125997/atta_halilintar-mKxI_large.jpg
Atta Halilintar Girang Timnas Indonesia Menang, Tiru Selebrasi Ole Romeny
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement