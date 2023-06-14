Keren, Putri Ariani Nyanyikan Lagu Loneliness di Depan Jokowi

JAKARTA - Penyanyi berbakat Putri Ariani menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/6/2023). Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh kedua orang tua Putri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Jokowi mengaku telah menonton tayangan ulang penampilan Putri saat bernyanyi di America's Got Talent. Jokowi pun merasa tidak kuat menonton sampai habis penampilan Putri.

"Gak kuat bener waktu putri nyanyi Loneliness. Gak kuat saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Jokowi menilai penampilan Putri saat menyanyikan lagu Loneliness sangat menjiwai. Hal tersebut menurutnya didukung karena lagi yang ditulis oleh Putri sendiri.

"Ya gak kuat, gak kuat (nontonnya) sampe bubar sangat menjiwai sekali. Dan ceritanya sendiri berarti kan penjiwaannya total beda kalau menyanyikan punyanya orang lain diciptakan sendiri dinyanyikan sendiri semua total (penampilannya)," kata Jokowi.