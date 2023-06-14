Atta Halilintar Sayangkan Kelakuan Pembully Ameena yang Ternyata Seorang Guru

JAKARTA - Atta Halilintar juga ikut bereaksi atas bully yang menimpa putrinya, Ameena Hanna Nur Atta. Ia bahkan mengaku tak habis pikir dengan perlakuan seorang ibu yang tega menghina anak orang lain.

Nahasnya, sosok wanita pembully Ameena ternyata merupakan seorang guru serta istri dari abdi negara. Bahkan wanita tersebut disebut sangat niat untuk menghina Ameena lantaran memiliki dua akun berbeda.

BACA JUGA: Atta Halilintar Punya Kekhawatiran Ini saat Ameena Tumbuh Dewasa

"Ternyata oknumnya guru yg juga istri abdi negara. Satu orang yg pakai 1-2 akun. Gak habis pikir guru yg tiap hari ketemu anak2 aja begini.. apa yg diajarkan ke anak2 di sekolah??," tulis Atta di akun Instagramnya.

Suami Aurel Hermansyah ini pun semakin kesal saat melihat pelaku pembullyan masih terus sambil menghina putrinya. Padahal, kuasa hukum Atta sudah sempat menyambangi kediaman dari wanita tersebut.

Saat kuasa hukumnya menyambangi kediaman wanita tersebut, Atta mengatakan jika hanya suaminya sajalah yang meminta maaf atas perilaku istrinya.

"Semoga ini jadi pelajaran ya.. dari kemarin suaminya sudah minta maaf dan punya 2 anak kasihan juga suaminya.. Bahkan lawyer sudah sampai di rumahnya pun masih nantangin dan terus menghina...," tutur Atta.

Merasa kasihan dengan suami wanita itu, Atta pun mengaku bingung akan melaporkan pelaku ke pihak berwajib atau tidak. Namun, ia juga tak ingin kejadian tersebut terus menerus terjadi.

"Tapi sampai kapan siklus begini terulang menghina bayi orang dan setelah itu minta maaf.. kalau dilanjut kasihan 2 anak dan suaminya... kalau dibiar nanti apa efek jera buat pelajaran untuk semua pembully anak kecil kedepannya..???," sambung Atta.

Sebagaimana diketahui, pelaku bully sempat menyebut bahwa Ameena merupakan anak berkebutuhan khusus (abk). Bahkan ia juga tak ragu menyuruh Atta dan Aurel untuk menunjukkan bukti dari Dokter Spesialis anak serta Psikolog bahwa putri mereka normal.