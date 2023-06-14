Sidang Perceraian Shandy Aulia dan David Herbowo Ditunda Pekan Depan

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perceraian antara Shandy Aulia dengan David Herbowo. Sayangnya, sidang tersebut terpaksa ditunda hingga pekan depan.

Semula, sidang tersebut dijadwalkan hari ini, Rabu (14/6/2023). Akan tetapi, saksi dari pihak Shandy Aulia berhalangan hadir ke Pengadilan, sehingga sidang terpaksa ditunda.

"Diinfo sidang ditunda seminggu karena saksinya tidak hadir. Tadi sidang sekali doang, katanya ditanyain saksinya ada nggak, ya sudah ditunda seminggu," ujar Wijayono Hadi Sukrisno saat dihubungi awak media, Rabu (14/6/2023).

Sementara itu, David Herbowo selaku tergugat juga tidak terlihat hadir di PN Jakarta Selatan hari ini. Oleh karena itu, sidang cerai Shandy dan David yang beragendakan keterangan saksi ditunda hingga pekan depan, tepatnya Rabu, 21 Juni 2023 mendatang.

"Nggak ada. Dia sudah nggak bakal hadir kalau sudah pemeriksaan kayak gitu dia sudah nggak bakal hadir," beber Kris.