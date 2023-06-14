Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sidang Perceraian Shandy Aulia dan David Herbowo Ditunda Pekan Depan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:30 WIB
Sidang Perceraian Shandy Aulia dan David Herbowo Ditunda Pekan Depan
David Herbowo dan Shandy Aulia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perceraian antara Shandy Aulia dengan David Herbowo. Sayangnya, sidang tersebut terpaksa ditunda hingga pekan depan.

Semula, sidang tersebut dijadwalkan hari ini, Rabu (14/6/2023). Akan tetapi, saksi dari pihak Shandy Aulia berhalangan hadir ke Pengadilan, sehingga sidang terpaksa ditunda.

"Diinfo sidang ditunda seminggu karena saksinya tidak hadir. Tadi sidang sekali doang, katanya ditanyain saksinya ada nggak, ya sudah ditunda seminggu," ujar Wijayono Hadi Sukrisno saat dihubungi awak media, Rabu (14/6/2023).

Sementara itu, David Herbowo selaku tergugat juga tidak terlihat hadir di PN Jakarta Selatan hari ini. Oleh karena itu, sidang cerai Shandy dan David yang beragendakan keterangan saksi ditunda hingga pekan depan, tepatnya Rabu, 21 Juni 2023 mendatang.

Shandy Aulia

"Nggak ada. Dia sudah nggak bakal hadir kalau sudah pemeriksaan kayak gitu dia sudah nggak bakal hadir," beber Kris.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177307/shandy_aulia-PWLX_large.jpg
Shandy Aulia Gunakan Jasa MUA demi Punya Foto Paspor yang Proper 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/33/3082990/shandy_aulia-zAnR_large.jpg
Seksinya Shandy Aulia Main Golf, Tampil Chic dengan Rok Mini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/194/3054155/shandy_aulia-RfPB_large.jpg
OOTD Shandy Aulia dalam Balutan Kebaya, Anggun Bagai Bidadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/33/2997324/shandy-aulia-unggah-momen-dubai-diterjang-badai-dahsyat-Vnr6RZAlth.jpg
Shandy Aulia Unggah Momen Dubai Diterjang Badai Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996911/shandy-aulia-berjilbab-saat-kunjungi-masjid-sheikh-zayed-ramai-didoakan-dapat-hidayah-XCRg7Gs4sm.jpg
Shandy Aulia Berjilbab saat Kunjungi Masjid Sheikh Zayed, Ramai Didoakan Dapat Hidayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/33/2995131/potret-shandy-aulia-pakai-baju-muslim-saat-liburan-ke-dubai-LxSv9d81Qh.jpg
Potret Shandy Aulia Pakai Baju Muslim saat Liburan ke Dubai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement