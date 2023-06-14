Curhatan Pilu Aurel Hermansyah yang Anaknya Dibully: Hancur Hati Saya!

JAKARTA - Aurel Hermansyah mendapatkan cobaan yang sedikit banyak menguras pikirannya, usai mendapati seorang haters menghina putri semata wayangnya, Ameena Hanna Nur Atta. Nahasnya, haters tersebut juga enggan untuk meminta maaf pada Aurel dan juga Atta Halilintar yang baru-baru ini menanggapi hinaannya pada Ameena.

Kesal dengan kelakuan haters tersebut, banyak netizen yang meminta Aurel dan Atta untuk tak tinggal diam. Bahkan, netizen pun ramai memberikan dukungan agar pasangan ini bisa membawa hal tersebut ke ranah hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Sementara itu, baru-baru ini Aurel sempat menuliskan curhatan pilunya terkait hinaan yang dilontarkan oleh haters pada putrinya. Dalam unggahannya, perempuan 24 tahun ini juga sempat menyertakan screenshot kumpulan hinaan dan cacian netizen itu untuk Ameena.

Melalui unggahannya, putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini mengaku bahwa hatinya hancur. Mengingat, putrinya yang baru berusia 1 tahun sudah menjadi korban bully.

"Hancur hati saya. Benar-benar sakit dan sangat tidak terima," ungkap Aurel dalam Instagram Storynya.

"Kalau saya yang dihina masih nggak masalah, tapi ketika anak kita yang dihina, disakiti seperti ini rasanya sangat tidak terima dan sakit," sambungnya.