Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhatan Pilu Aurel Hermansyah yang Anaknya Dibully: Hancur Hati Saya!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:05 WIB
Curhatan Pilu Aurel Hermansyah yang Anaknya Dibully: Hancur Hati Saya!
Aurel Hermansyah, Atta Halilintar dan Ameena (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah mendapatkan cobaan yang sedikit banyak menguras pikirannya, usai mendapati seorang haters menghina putri semata wayangnya, Ameena Hanna Nur Atta. Nahasnya, haters tersebut juga enggan untuk meminta maaf pada Aurel dan juga Atta Halilintar yang baru-baru ini menanggapi hinaannya pada Ameena.

Kesal dengan kelakuan haters tersebut, banyak netizen yang meminta Aurel dan Atta untuk tak tinggal diam. Bahkan, netizen pun ramai memberikan dukungan agar pasangan ini bisa membawa hal tersebut ke ranah hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Sementara itu, baru-baru ini Aurel sempat menuliskan curhatan pilunya terkait hinaan yang dilontarkan oleh haters pada putrinya. Dalam unggahannya, perempuan 24 tahun ini juga sempat menyertakan screenshot kumpulan hinaan dan cacian netizen itu untuk Ameena.

Aurel Hermansyah

Melalui unggahannya, putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini mengaku bahwa hatinya hancur. Mengingat, putrinya yang baru berusia 1 tahun sudah menjadi korban bully.

"Hancur hati saya. Benar-benar sakit dan sangat tidak terima," ungkap Aurel dalam Instagram Storynya.

"Kalau saya yang dihina masih nggak masalah, tapi ketika anak kita yang dihina, disakiti seperti ini rasanya sangat tidak terima dan sakit," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/33/3027809/jawaban-menohok-aurel-ketika-netizen-kepo-dengan-pekerjaan-azriel-hermansyah-qaYV0dW6Uz.jpg
Jawaban Menohok Aurel Ketika Netizen Kepo dengan Pekerjaan Azriel Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/33/3025078/aurel-hermansyah-di-pertunangan-thariq-halilintar-dan-aaliyah-massaid-dari-sahabat-jadi-adik-aku-MI8rogu8wm.jpg
Aurel Hermansyah di Pertunangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid: Dari Sahabat Jadi Adik Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/33/3022981/atta-halilintar-dan-aurel-hermansyah-didoakan-jadi-haji-mabrur-ulDQHWKipr.jpg
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Didoakan Jadi Haji Mabrur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019239/aurel-hermansyah-titip-anak-ke-calon-adik-ipar-aaliyah-massaid-nanti-gantian-ya-nE8TklMbeU.jpg
Aurel Hermansyah Titip Anak ke Calon Adik Ipar, Aaliyah Massaid: Nanti Gantian ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/33/3019060/jelang-pergi-haji-aurel-hermansyah-dilarikan-ke-rumah-sakit-gara-gara-jalani-diet-ketat-1KgxxWRM43.jpg
Jelang Pergi Haji, Aurel Hermansyah Dilarikan ke Rumah Sakit Gara-gara Jalani Diet Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3017987/aurel-hermansyah-tak-berhenti-nangis-jelang-pergi-haji-tanpa-anak-anak-BwDytrAsck.jpg
Aurel Hermansyah Tak Berhenti Nangis Jelang Pergi Haji Tanpa Anak-Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement