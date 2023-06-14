Silsilah Keluarga Vincent Rompies Bersaudara

SILSILAH keluarga Vincent Rompies bersaudara menarik untuk dibahas. Vincent bukanlah sosok baru dalam dunia hiburan Tanah Air.

Ia merupakan seorang musisi, aktor, presenter, dan juga komedian yang cukup tertutup perihal kehidupan pribadi. Tak hanya itu saja, Vincent Rompies juga jarang terkena gosip miring.

Meski demikian, seperti ini silsilah keluarga Vincent Rompies bersaudara yang berhasil dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (14/6/2023).

Silsilah Keluarga Vincent Rompies Bersaudara. (Foto: Vincent Rompies/Instagram/@vincentrompies)

Vincent Rompies lahir dengan nama Vincent Ryan Rompies. Ia lahir di Jakarta, pada 29 Maret 1980 dari pasangan Jan Rompies dan Haryati. Presenter kondang ini memiliki dua saudara kandung, yakni Cliffton Jesse Rompies dan Fabian Leopold Rompies.

Anak sulung dalam keluarga tersebut, Cliffton Jesse Rompies, lahir di Klaten pada 20 Agustus 1977 yang mana usianya tepaut tiga tahun dari Vincent Rompies.

Pria yang dikenal dengan nama panggung “dr. Iyeb” ini merupakan seorang musisi dan sempat tergabung dalam band Clubeighties yang juga digawangi oleh Vincent Rompies.