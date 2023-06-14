Ikhlas Batal Pergi Haji, Raffi Ahmad: Belum Waktunya

JAKARTA - Raffi Ahmad dipastikan batal berangkat Haji tahun ini seperti sahabatnya, Baim Wong. Suami Nagita Slavina itu memilih ikhlas setelah keberangkatannya ke Tanah Suci mendadak batal.

"Ya namanya juga bukan waktunya, nggak apa-apa. Udah sering gue sudah berapa kali (batal). Ya memang belum waktunya saja," kata Raffi Ahmad saat ditemui awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Saat ditanya terkait alasan batal berangkat Haji, aktor dan pengusaha tersebut pun enggan menjelaskan secara rinci.

"Intinya belum waktunya saja. Umrah juga sudah berapa kali kalau memang ini. Anggap saja belum waktunya, kan ini kita diundang ke rumah Allah, ya belum waktunya," tutur Raffi.

Sekadar informasi, Raffi Ahmad berencana menjalankan ibadah Haji bersama keluarga dan karyawan Rans Entertainment pada 25 Juni 2023.