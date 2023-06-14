Intip Momen Sedih Enzy Storia Pamit dari Desta, Vincent dan Hesti Purwadinata

JAKARTA - Enzy Storia mengunggah beberapa momen kebersamaannya dengan Desta, Vincent, dan Hesti Purwadinata saat memandu acara bersama. Keempatnya diketahui memang menjalin persahabatan sejak dipersatukan sebagai pemandu acara dalam sebuah acara di stasiun televisi.

Beberapa unggahan Enzy yang diunggahnya pada Selasa, (13/6/2023) itu pun mengisyaratkan jika momen itu menjadi momen terakhirnya untuk memandu acara. Dalam salah satu foto, Enzy pun membubuhi keterangan "Last Day".

Dalam acara yang dipandunya itu, terlihat karangan bunga yang lagi-lagi semakin memperkuat sinyal bahwa Enzy pamit undur diri dari acara yang telah dipandunya selama lima tahun itu.

Enzy juga mengunggah ulang beberapa unggahan dari netizen yang menyampaikan salam perpisahan serta mengenang momen manis Enzy bersama ketiga sahabatnya saat memandu acara bersama.

"Di mana pun kamu berada, we will miss you,"bunyi

keterangan dalam karangan bunga untuk Enzy.

Tak hanya itu, salah satu sahabat Enzy, Hesti Purwadinata juga mengunggah foto dengan keterangan yang menuliskan pesan bahwa Enzy harus meninggalkan profesinya itu.

"Rehat sejenak ya njet," tulis Hesti Purwadinata.

Enzy juga sempat mengunggah beberapa video saat dirinya packing, mempersiapkan segala keperluannya untuk bepergian ke suatu tempat.

BACA JUGA: