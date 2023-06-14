Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lama di Luar Negeri, Emir Mahira Sempat Gengsi saat Pulang ke Indonesia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:46 WIB
Lama di Luar Negeri, Emir Mahira Sempat Gengsi saat Pulang ke Indonesia
Emir Mahira lama di luar negeri (Foto: IG Emir)
JAKARTA - Emir Mahira secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya sempat gengsi saat pulang ke Indonesia. Hal itu dikarenakan Emir banyak menghabiskan waktu di Kanada, sejak sekolah menengah pertama (SMP) hingga lulus kuliah.

Selama 10 tahun sudah tinggal di negera maju, aktor 25 tahun ini menemukan perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan.

"Sempat ada gengsi-gengsiannya juga, dari sana balik ke sini lagi," kata Emir Mahira saat ditemui di kawasan Spark, Senayan, Jakarta Pusat.

Kendati begitu, Emir bisa mengambil sisi positifnya. Ia mencoba untuk menerapkan hal-hal baik di Amerika Serikat ke Indonesia dari segi perekonomian dan lain-lain.

"Maksudku, ada value di luar negeri yang bisa kita terapin di sini juga. Pelajaran-pelajaran yang mungkin oleh negeri yang sekarang sudah lebih maju secara perekonomian kita masih bisa meniru lah," terang Emir Mahira.

Pemain film Onde Mande! ini juga sadar bahwa ia termasuk orang yang beruntung bisa lama tinggal di luar negeri.

Oleh karena itu, Emir merasa diberikan tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik saat kembali ke Tanah Air.

"Tapi aku sadar bahwa aku justru diberi tanggung jawab, aku yang diberi kesempatan ke luar negeri belajar, aku diberikan apapun yang dipelajari itu balik ke sini," papar Emir Mahira.

Selain gengsi, Emir juga sempat kehilangan identitas dirinya sebagai orang Indonesia.

"Secara moral value secara pegangan itu berubah-ubah. Aku jadi agak susah menemukan tempat menjadi diriku sendiri. Merasa nyaman, dan itu aku rasakan ketika masih di luar negeri," jelas Emir.

