Tulis Nasihat Bijak untuk Putrinya, Fandy Christian: Senyummu Begitu Berarti

JAKARTA - Fandy Christian kembali menjadi bulan-bulanan netizen. Setelah sebelumnya dihujat lantaran mengunggah foto sang istri dengan keterangan yang menuliskan pesan bahwa ia mengaku kebingungan mencari tahu kabar sang istri serta berharap keluarga kecilnya akan baik-baik saja, kini Fandy Christian kembali dihujat saat mengunggah foto bersama putrinya, Rose.

Fandy Christian terlihat bersama Rose yang sedang meniup lilin. Melalui keterangan unggahan itu, Fandy menuliskan pesan mengenai perasaan sayangnya yang begitu besar kepada putrinya. Rose begitu berarti dalam hidup Fandy dan ia akan berusaha untuk membuat putrinya itu bahagia, tak peduli apapun yang sedang terjadi padanya.

"Rose, kamu adalah kebanggaanku. Tidak peduli seberapa keras hidupku, aku tidak akan pernah membiarkan kesedihan menyentuhmu. Pada akhirnya, senyummu adalah yang paling berarti bagiku!!,"tulis Fandy Christian, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Rabu (14/6/2023).

Sontak, unggahan itupun dipenuhi oleh pesan dari netizen yang meminta Fandy berkaca pada dirinya sendiri. Jika memang benar Fandy mencintai anak-anaknya, tak sepatutnya Fandy menyakiti ibu dari anak-anaknya itu.

Terlebih Rose adalah seorang perempuan, Fandy diminta memahami bagaimana perasaan orang tua Dahlia ketika mengetahui anak perempuannya disakiti, sama seperti ketika Fandy tahu bahwa ada lelaki yang menyakiti Rose.

"Kalau sayang dan cinta banget sama anak, jangan sakiti ibunya supaya mereka juga tidak rasakan sakit ibunya," tulis @say***.

"Itu yang dirasakan keluarganya Dahlia saat kau sakiti, khianati," tulis @il***.

"Kalau gak mau anak perempuanmu tersakiti, jangan sakiti anak perempuan orang lain," tulis @elv***.

Seperti yang diketahui, Fandy Christian menjadi sorotan publik usai sang istri, Dahlia Poland mengunggah tangkapan layar isi chat yang memperlihatkan Fandy Christian dan wanita lain yang diduga selingkuhannya itu saling memberi kabar satu sama lain.

Bahkan keduanya saling menyapa dengan panggilan sayang, dimana si wanita menyebut Fandy sebagai 'My Weekdays'. Diduga wanita itu adalah lawan main Fandy dalam sebuah judul sinetron.

Meski sebelumnya banyak netizen yang menuding bahwa Dahlia Poland hanya menciptakan gimmick demi mendongkrak popularitas sang suami, ia langsung mengklarifikasi hal tersebut dengan menegaskan bahwa dirinya tak pernah tertarik untuk mengumbar sesuatu demi gimmick semata.

