4 Drama Korea yang Viral Diperbincangkan, Black Night hingga The Good Bad Mother

JAKARTA – Belakangan ini banyak drama Korea yang mencuri perhatian hingga viral dan diperbincangkan di media sosial.

Apalagi, drama-drama tersebut tak lepas dari aktris dan aktor Korea yang membintanginya. Apa saja drama Korea yang menjadi perbincangan? Berikut ini ulasan Okezone, seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Black Knight





Black Knight menjadi drama teranyar yang sering dibicarakan di media sosial karena merupakan kemunculan perdana Kim Woo Bin setelah hiatus karena sakit.

Drama ini mengisahkan tentang keadaan dunia pada tahun 2071 yang penuh dengan polusi udara hingga setiap manusia harus memakai masker respirator untuk bernapas. Kim Woo Bin dalam drama ini berperan sebagai seorang deliveryman dengan nama Kurir 5-8.

2. My Perfect Stranger

Drama My Perfect Stranger ini dirilis pada Mei 2023 dengan mengangkat kisah fantasi. tentang kejadian aneh dua tokoh utama, Yoon Hae Joon (Kim Dong Wook) dan Baek Yoon Young (Jin Ki Joo) yang terjebak di masa lalu tahun 1987.

Adapun alasan drama My Perfect Stranger begitu viral di medsos karena bercerita tentang perjuangan Baek Yoon Young yang sekuat tenaga untuk menyelamatkan ibu kandungnya oleh aksi teman-teman yang jahat.