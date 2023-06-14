Imbas Adegan Vulgar, The Idol Kehilangan 100 Ribu Penonton

LOS ANGELES - The Idol, acara baru HBO yang sempat menjadi trending, namun mendapat banyak kontroversi. Serial tersebut ternyata telah kehilangan lebih dari 100 ribu penonton sejak penayangan perdananya.

Serial kontroversial yang disutradarai oleh pembuat serial Euphoria, Sam Levinson melihat penurunan sekitar 12 persen dalam penayangan dengan episode keduanya, yang ditonton 800.000 orang pada hari Minggu dibandingkan 913.000 yang menonton debutnya pada 4 Juni, Dikutip dari Variety.

Drama yang mendapat citra buruk oleh tuduhan mempunyai fantasi pemerkosaan dan menerima banyak hujatan oleh para kritikus. Serial ini dibintangi oleh Lily-Rose Depp sebagai bintang pop yang bertemu dengan pemilik klub malam berminyak yang diperankan oleh Abel Tesfaye.

Belum lama setelah tayang perdana, penggemar ataupun penonton serial tersebut, merasa takut ketika episode minggu ini berakhir dengan apa yang disebut GQ Inggris sebagai adegan dewasa terburuk dalam sejarah.

"Sulit membayangkan sesuatu yang tidak seksi seperti apa yang kami yakini sebagai seks TV yang paling radikal dan mendorong batas," tulis penulis Lucy Ford dalam ulasan yang diterbitkan Senin.

Lucy menambahkan “Dialog dan koreografinya terasa seperti diambil dari otak seorang remaja bertanduk yang baru tahu bahwa mereka bisa menggunakan Google dan mencari gambar payudara di Google Images,”.

Dalam adegan dewasa tersebut, Karakter yang diperankan oleh penyanyi The Weeknd, Tedros, memberi tahu Jocelyn yang diperankan oleh Depp untuk membuat adegan dewasa tersebut yang memperlihatkan Tedros yang cukup jahat.

Para fans dengan cepat mengecam penyanyi Blinding Lights tersebut melalui media sosial pribadinya, perihal peran dirinya di acara kontroversial yang dibuat oleh Levinson, dan Reza Fahim.

“Saya tidak akan pernah melihat akhir pekan yang sama setelah #theidol ini,” komentar dari salah seorang penonton.

"Saya benar-benar membutuhkan Abel untuk diseret untuk adegan jahat di The Idol ini," orang kedua setuju.

