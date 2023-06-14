Sinopsis Film Widows, Ketika Para Janda Merampok dan Jalani Misi Balas Dendam

JAKARTA – Sinopsis film Widows akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre thriller neo-noir pencurian yang dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Steve McQueen dan dibintangi oleh Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Jacki Weaver, Carrie Coon, Robert Duvall, dan Liam Neeson.

Film ini menceritakan tentang empat wanita yang tidak memiliki kesamaan kecuali hutang yang ditinggalkan oleh aktivitas kriminal suami mereka yang telah meninggal mengambil nasib ke tangan mereka sendiri dan bekerja sama untuk kehidupan masa depan yang mereka buat sendiri.

Film ini mendapat banyak kritik positif maupun negatif dari para kritikus film dan mendapat rating sebesar 91% di situs resmi Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Widows

Film ini berawal dari seorang, Harry Rawlings (Liam Neeson) bersama dengan mobil van sebagai pelarian geng kriminalnya dihancurkan selama pencarian polisi setelah mencuri USD2 juta dari bos kejahatan Jamal Manning (Brian Tyree Henry).

Kemudian, Jamal mengancam Veronica (Viola Davis), yang merupakan seorang janda, menuntut kompensasi, dia membutuhkan uang untuk membiayai kampanyenya sebagai anggota dewan.

Dia mencalonkan diri melawan Jack Mulligan (Colin Farrell), yang merupakan baris berikutnya dari keluarga dinasti yang telah memegang posisi tersebut selama beberapa dekade.

Mulligan tidak menyukai politik, tetapi dengan senang hati mengambil keuntungan darinya, ayahnya Tom, anggota dewan sebelumnya, memperingatkannya bahwa dia akan menghadapi rasa malu yang abadi jika dia kalah dari Jamal.

Veronica diberi kunci brankas oleh Bash (Garret Dillahunt), sopir setia Harry, yang berisi buku catatan Harry dengan rencana mendetail untuk mencuri USD5 juta dari rumah Mulligan. Dia disarankan untuk menjual buku catatan itu kepada orang-orang Jamal, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya.

Setelah itu, Veronica akhirnya berniat untuk melakukan pencurian dan merekrut dua janda lain dari geng Harry, Alice (Elizabeth Debicki) dan Linda (Michelle Rodriguez). Alice telah kehilangan mata pencahariannya dan ditekan oleh ibunya.

Amanda, tidak bergabung dengan mereka, karena Veronica mengetahui bahwa dia memiliki bayi berusia 4 bulan. Alice memperoleh senjata dan van pelarian sementara Linda menguraikan cetak biru Harry.

Kemudian, Saudara Jamal, Jatemme, melawan beberapa saksi dan berhasil membunuh Bash sambil mencari buku catatan Harry. Akhirnya, Alice bekerja dengan seorang eksekutif real estat, sugar daddy-nya, untuk memeriksa cetak biru tersebut sebagai ruang aman di rumah keluarga Mulligan.

Linda merekrut Belle, pengasuhnya, untuk menjadi supir grup. Veronica mengunjungi Amanda dan memperhatikan termos Harry di rumah, yang menimbulkan pertanyaan tentang apa keterlibatan Harry dengan Amanda dan bayinya.

Harry kemudian, timbul rasa curiga ketika anjingnya mencoba berlari ke lemari dengan penuh semangat, hal itu menunjukkan bahwa dia sangat akrab dengan orang di belakangnya dinyatakan sebagai Harry setelah Veronica pergi tanpa konfrontasi.

BACA JUGA: