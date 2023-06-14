Sinopsis Film Beautiful Disaster, Cara Virginia Gardiner Lupakan Masa Lalu Kelam

JAKARTA – Sinopsis film Beautiful Disaster akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre drama romantis Amerika yang dirilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Roger Kumble, dan ditulis bersama oleh Kumble dan Jamie McGuire, berdasarkan novel dewasa baru McGuire tahun 2011 dengan nama yang sama.

Film ini dibintangi oleh Dylan Sprouse, Virginia Gardner, Autumn Reeser, Libe Barer, dan Michael Cudiltz.

Mengisahkan tentang kehidupan mahasiswi baru, bernama Abby yang mencoba menjauhkan dirinya dari masa lalunya yang kelam sambil menolak ketertarikannya pada bocah nakal, bernama Travis.

Film ini menerima banyak kritik positif maupun negatif dari para kritikus film dan mendapat rating sebesar 40% di situs resmi Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Beautiful Disaster

Film ini menceritakan tentang, Abby Abernathy (Virginia Gardiner) yang merupakan mahasiswa baru. Dia memiliki masa lalu kelam yang dia coba hindari, tetapi itu semua bisa terjadi ketika dia bertemu Travis Maddox (Dylan Sprouse). Dari ceritanya, sepertinya Travis juga mengalami banyak hal dalam hidupnya.

Dia sering menghabiskan malamnya bertarung dalam pertandingan tinju bawah tanah, dan hari-harinya sebagai seorang pemikat kampus terbaik. Namun Abby tidak ingin berurusan dengan Travis.

