HOME CELEBRITY MOVIE

The Moon, Misi Menyelamatkan D.O EXO di Bulan

Siti Mutammimah , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |04:30 WIB
<i>The Moon</i>, Misi Menyelamatkan D.O EXO di Bulan
Film The Moon siap tayang di bioskop Korea Selatan, pada 2 Agustus 2023. (Foto: Hancinema)
SEOUL - Film The Moon kembali merilis beberapa poster dan teaser baru jelang penayangannya di bioskop. Dalam salah satu poster, terlihat Lunar Roving Vehicle melintasi permukaan bulan di tengah hujan meteor.

 

Sementara pada poster lainnya, terlihat Kim Jae Guk (Sol Kyung Gu), mantan direktur Naro Space Center; astronot Hwang Seon Woo (D.O EXO); dan CEO NASA, Moon Young (Kim Hee Ae) yang terdampar di bulan. 

Disutradarai oleh Kim Yong Hwa, film The Moon bercerita tentang seorang astronot bernama Hwang Seon Woo yang menjelajah bulan bersama pesawat luar angkasa pertama Korea. Namun karena insiden tak terduga, Seon Woo terdampar di bulan.

 The Moon. (Foto: Hancinema)

Terdampar sendiri di bulan, Seon Woo berusaha keras menghubungi Bumi untuk menyelamatkannya. Di lain pihak, Jae Guk, mantan direktur pusat luar angkasa melakukan misi membawa pulang Seon Woo ke Bumi.

Sementara teaser terbaru The Moon memperlihatkan perjalanan pesawat luar angkasa perdana Korea Selatan di Bumi. Dalam salah satu scene, Seon Woo terlihat menginjakkan kakinya untuk pertama kali di Bulan.

