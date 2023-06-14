5 Drama Korea Terbaru yang Tayang Pertengahan Juni 2023

JAKARTA - Kabar baik bagi Anda penggemar drama Korea. Pertengahan Juni ini, ada beberapa drama baru dengan genre berbeda yang segera tayang dan menambah daftar tontonan Anda.

Berikut deretan drama Korea yang tayang di pertengahan Juni 2023 seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.See You in My 19th Life

Drama fantasi yang disutradarai Lee Na Jeong ini, akan dibintangi Shin Hye Sun dan aktor tampan Ahn Bo Hyun. Kisahnya tentang Ban Ji Eum, perempuan yang memiliki kemampuan mengingat kehidupannya di masa lalu.

Ketika memasuki kehidupan ke-19 yang terbilang singkat, Ban Ji Eum ingin bertemu kembali dengan orang-orang di masa lalunya. Drama ini bisa Anda tonton di tvN dan Netflix, pada 17 Juni 2023.

2.King the Land

Serial King the Land akan menjadi salah satu drama yang ditunggu para penikmat drama Korea karena akan menyatukan dua idol K-Pop generasi 2 ternama, Im Yoona dan Lee Joon Ho.

Joon Ho akan berperan sebagai Gu Won, putra pemilik King Group yang mendapati dirinya terlibat dalam perebutan warisan. Di tengah-tengah pertikaian itu, dia bertemu Cheon Sa Rang, karyawan King Hotel tempatnya bekerja. Drama ini bisa Anda tonton di JTBC dan Netflix, pada 17 Juni 2023.