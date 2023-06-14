Kim Woo Bin dan Bae Suzy Reuni dalam Drama Baru Kim Eun Sook

SEOUL - Kim Woo Bin dan Bae Suzy kembali dipasangkan dalam drama baru penulis skenario Kim Eun Sook, All Your Wishes Will Come True. Hal itu diumumkan Hwa&Dam Pictures selaku rumah produksi drama tersebut, pada 14 Juni 2023.

Mengusung genre romantis-fantasi, drama All Your Wishes Come True bercerita tentang jin emosional yang terperangkap di dalam sebuah lampu dan perempuan yang membantunya keluar dari ‘penjara’ tersebut.

Karakter jin emosional dalam drama tersebut akan diperankan oleh Kim Woo Bin. Sementara Bae Suzy, berperan sebagai Ga Young, seorang perempuan yang tak bisa menunjukkan emosinya.

Drama All Your Wishes Will Come True menjadi proyek reuni bagi Kim Woo Bin dan Bae Suzy. Sebelumnya, mereka beradu akting dalam drama romantis populer Uncontrollably Fond, pada 2016.

Tak hanya itu, Kim Woo Bin juga akan reuni dengan penulis skenario Kim Eun Sook dalam drama tersebut. Seperti diketahui, sang aktor pernah membintangi drama karya Kim Eun Sook berjudul The Heirs, pada 2013.