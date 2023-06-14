Sinopsis Film Through My Window, Tetangga yang Saling Jatuh Cinta

JAKARTA – Sinopsis film Through My Window akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre drama percintaan remaja asal Spanyol yang dirilis pada tahun 2022, disutradarai oleh Marçal Forés dan dibintangi oleh Julio Peña, Clara Galle dan Pilar Castro. Film ini sudah dirilis di Netflix sejak 4 Februari 2022.

Film ini mengisahkan tentang cinta lama Raquel pada tetangga sebelahnya berubah menjadi sesuatu yang lebih, ketika dia mulai mengembangkan perasaan untuknya, terlepas dari keluarganya yang tidak setuju.

Film ini mendapat banyak tinjauan positif maupun negatif dari para kritikus dan penonton film serta mendapat rating sebesar 5.5/10 di situs resmi IMDb.

Sinopsis Film Through My Window

Raquel (Clara Galle) mulai menceritakan kisah hidupnya. Di ruang kelas kami melihat dia menolak untuk membaca tugasnya seolah-olah dia tahu bagaimana menulis cerita, dia tidak cukup berani untuk menceritakannya. Setelah itu, dia berbicara bahwa ceritanya tidak dimulai di kelas ini, itu sebenarnya dimulai di rumahnya.

Rumahnya seperti yang dia gambarkan adalah tempat tinggal sederhana yang, melalui pasang surut, akhirnya dikelilingi oleh sebuah kerajaan yang disebut rumah besar Hidalgo. Keluarga Hidalgo adalah tetangga sebelahnya, namun gaya hidup mereka sangat berbeda dari gaya hidupnya. Hidalgos memiliki salah satu perusahaan paling berpengaruh di negara ini bernama, Alpha 3, yang kantor pusatnya merupakan gedung paling megah di Barcelona, Spanyol.

Alpha 3 mengacu pada tiga pewaris kekaisaran, Hidalgo bersaudara, Artemis (Eric Masip), Ares (Julio Peña), dan Apolo (Hugo Arbues). Raquel memiliki obsesi yang tidak sehat terhadap Ares tetapi tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Dia tahu semua yang dia lakukan dan suka mengumpulkan informasi tentang dia.

Apolo berterima kasih kepada Raquel karena mengizinkan mereka menggunakan Wi-Fi miliknya karena Wi-Fi mereka rusak. Dia bingung dan mengetahui bahwa Ares telah meretas komputernya dan memecahkan kata sandi Wi-Fi.

Keesokan harinya Raquel mengikuti Ares ke daerah berhutan terpencil, di mana dia menghadapkannya tentang meretas komputernya. Sebagai tanggapan, dia menulis kata sandi di tangannya dan bertanya mengapa itu adalah kode yang bertuliskan, Ares, Dewa Yunani. Mereka bertukar kata yang membuat Raquel mengakui bahwa dia menyukainya dan ingin dia jatuh cinta padanya.

Di malam harinya, dia mencabut Wi-Fi untuk menegaskan bahwa dialah yang mengendalikannya. Tapi Ares memanjat jendelanya ke kamarnya dan menyambungkannya kembali. Mereka berbagi momen bersama yang membuat Raquel menginginkan lebih.

Esok hari, Ares mengundangnya ke pesta di mana dia merayunya tetapi tidak membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya dan berseru bahwa karma itu menyebalkan. Kemudian, dia membeli minuman untuk Apolo yang terlalu mabuk dan tidak mau kembali ke tempatnya.

Dia membawanya ke tempatnya dengan bantuan temannya, Daniela. Dalam perjalanan ke tempatnya, Apolo tidak sengaja merusak ponselnya. Ares kembali memanjat jendelanya dan berkata bahwa sampai ayah mereka pergi bekerja, mereka tidak bisa pulang.

Ares terbuka padanya tentang kematian kakeknya dan bagaimana dia juga memiliki alergi seperti dia. Ares memberi Raquel telepon baru, tetapi dia tidak terlalu senang dengan isyarat ini.