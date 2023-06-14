Jaz Hayat Ungkap Makna Mendalam Single Bersamamu

JAKARTA - Jaz Hayat merilis single bertajuk Bersamamu. Solois kelahiran Brunei Darussalam ini mengaku langsung jatuh cinta pertama kali saat mendengar demonya yang diberikan oleh A&R Sony Music Entertainment Indonesia, Keke Kananta.

"Dapat demo Bersamamu ini dari tim A&R tahun lalu, bersamaan dengan Move on Tutorial. Saat mendengar musiknya, aku langsung jatuh cinta karena ada nuansa kasmaran di sini seperti lagu-laguku di Sinergi,” jelas Jaz Hayat.

Ia kemudian mengungkapkan makna mendalam di lagu Bersamamu. Bagi Jaz, single-nya di tahun 2023 ini menghadirkan sebuah pesan yang menarik, yaitu ‘bersyukur’.

“Seperti yang aku rasakan, ini adalah lagu cinta yang menggambarkan bahwa kita harus bersyukur dan merasa beruntung karena sudah diberikan seseorang yang sangat berarti dalam hidup kita,” sambungnya.

