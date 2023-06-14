Isyana Sarasvati Makin Mengenal Indonesia Lewat Pagelaran Sabang Merauke

JAKARTA - Isyana Sarasvati terlibat dalam Pagelaran Sabang Merauke. Setelah sukses dua kali digelar, Pagelaran Sabang Merauke kembali digelar tahun 2023.

Isyana didapuk menjadi salah satu bintang utama dalam Pagelaran Sabang Merauke. Lewat pentas ini, Isyana makin mengenal Indonesia.

“Tentu senang dan bangga sekali bisa terlibat dalam Pagelaran Sabang Merauke. Saya pribadi jadi semakin mengenal lebih banyak lagi kekayaan seni dan budaya Indonesia yang luar biasa. Bersama teman-teman seniman lainnya tentu saya ingin memberikan penampilan yang terbaik dalam Pagelaran Sabang Merauke nanti,” ucap Isyana Sarasvati dalam rilis yang diterima Okezone.

Jelang perhelatan, pemain dan kru menggelar syukuran. Hadir pula Sutradara Pagelaran Sabang Merauke Rusmedi Agus, Koreografer Pagelaran Sabang Merauke Sandhidea Cahyo Narpati, para penyanyi yang akan tampil di Pagelaran Sabang Merauke seperti Swain Mahisa, Alsant Nababan, Taufan Purbo, Mirabeth Sonia, Christine Tambunan, Nino Prabowo, Yuyun Arfah, desainer Era Soekamto, Taufik Bachtiar, Linda Griya Ageman, Anggoro Kancil, MC Endah Laras dan stage expert Iskandar Loedin serta ratusan seniman tari dan musik.

CEO & Presiden Direktur iForte dan Protelindo Group, Ferdinandus Aming Santoso menjelaskan kembali menggelar Pagelaran Sabang Merauke pada tahun ini untuk terus memberikan ruang serta dukungan terhadap dunia pertunjukan seni dan budaya Indonesia. Pagelaran Sabang Merauke dinilai sebagai sebuah pertunjukan yang mampu memperlihatkan harmonisasi seni dan budaya dari seluruh Indonesia serta menjadi inspirasi bagi generasi muda.

"Pagelaran Sabang Merauke bukan sekadar pertunjukan seni dan budaya, namun di dalamnya juga mengusung semangat persatuan yang akan selalu relevan bagi kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya untuk generasi muda Indonesia. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk terus menyelenggarakan Pagelaran Sabang Merauke sebagai sarana pengenalan berbagai budaya Tanah Air kepada generasi muda” ujar Aming.