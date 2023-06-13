5 Calon Bintang Bersaing di Panggung Megah Kontes Ambyar Indonesia

JAKARTA - Memasuki babak lima besar Kontes Ambyar Indonesia sungguh tidaklah mudah bagi para peserta yang bertahan hingga saat ini. Puluhan ribu peserta telah dilewati dan mereka juga melewati audisi yang sangat ketat dan bertahan di panggung Kontes Ambyar Indonesia hingga saat ini.

Kelima kontestan ini akan bersaing untuk menjadi yang terbaik. Semua peserta siap menunjukkan suara emasnya di hadapan para juri bintang di panggung megah Kontes Ambyar Indonesia.

Tak kalah serunya, akan hadir para bintang tamu yang siap berduet dengan para peserta. Para bintang tamu juga akan menghibur pemirsa dengan suguhan yang enerjik dan pastinya beda.

Bintang tamu yang akan hadir besok malam diantaranya ialah Dara Fu, Shepin Misa, Wahidarjo, Nlions, Temon Holic dan Paskibra SMA 76. Lalu, para juri bintang akan kedatangan Inul Daratista, Iis Dahlia, Raffi Ahmad dan Danang. Dan duo host yang tak kalah seru Rian Ibram dan Nita Gunawan.

Ayo dukung jagoanmu dengan cara terus vote mereka agar tetap dapat tampil di panggung megah Kontes Ambyar Indonesia.

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Palembang 35 UHF, Banjarmasin 47 UHF, Denpasar 42 UHF, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF. Scan ulang sesuai dengan kanal masing-masing kotamu, serta gunakan Set Top Box yang terverifikasi.