Audio Series Iblis Tak Jemput, Nasib Jihan jadi Tumbal Keluarga

JAKARTA - Pencinta kisah horor pasti akan senang mendengar kisah satu ini. Cerita berjudul Iblis Tak Jemput ini dijamin akan membuat bulu kuduk merinding!

Berkisah tentang perjalanan Jihan, perempuan yang akan segera menikah dengan seorang podcaster terkenal, Randi. Namun, dalam persiapan pernikahannya, Jihan terkendala restu. Alhasil ia pun harus menemui ayah kandungnya yang koma di rumah sakit untuk mendapat restu.

Setelah kedatangannya ke rumah sakit, Jihan mulai merasakan hal yang aneh dalam hidupnya. Ia merasa jika dirinya diincar oleh Iblis yang menganggapnya tumbal pesugihan.

Ini dibuktikan, hidupnya yang semula baik-baik saja berubah menjadi kesialan. Jihan pun mendapatkan pesan dari Salma, ibu tirinya untuk selalu berhati-hati lantaran ia sudah menjadi incaran iblis.

Usut punya usut, ayah yang dianggap sebagai orang tua kandung rupanya orang tua tiri. Ibu kandungnya terpaksa menikah dengan ayahnya itu saat hamil Jihan.

Dari kejadian ganjal yang bertubi-tubi menghampirinya, Jihan menyadari jika dirinya telah dijual kepada iblis oleh ayah tirinya tersebut. Untuk melindunginya, ia sejak kecil telah diberi jimat oleh sang ibu kandungnya.