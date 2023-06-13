Harapan SDS Tamansiswa Usai Nonton Vision+ Iiihhh Serrreemm

JAKARTA - Vision+ hadir di SDS Tamansiswa dan mengajak para murid menyaksikan episode kedua original series Iiihhh Serrreemm. Anak-anak tampak begitu antusias memenuhi aula demi melihat seperti apa keseruan series bergenre horor, misteri, dan komedi ini.

Kepala SDS Tamansiswa yakni Irma Kurniawati menyambut baik kegiatan dari Vision+ Originals Iiihhh Serrreemm. Menurut Irma, lantaran baru pertama kali diadakan acara semacam ini, anak-anak sampai tak sabar menunggu.

"Kegiatan seperti ini belum pernah, kalau di SD, iini pengalaman baru, ternyata mengasyikan," kata Irma Kurniawati, ditemui di kawasan Kemayoran, Selasa (13/6/2023)

Adapun perwakilan Komite SDS Taman Siswa, Sugianah juga merasakan hal serupa. Selain menyenangkan, Vision+ Originals Iiihhh Serrreemm juga menyelipkan banyak pesan maupun nilai-nilai yang baik untuk anak-anak.

"Dari sini kita bisa melihat bahwa persahabatan, sesama teman tidak boleh memandang kekurangan dan kelebihan masing-masing. paling penting tidak boleh ada bully di sekolah itu sangat penting," ujar Sugianah.

Lebih menyenangkannya lagi, anak-anak bukan hanya diajak menonton, tetapi juga bermain games bersama para pemeran utama. Mereka adalah Alleyra Fakhira, Yassien Omar , dan Yusuf Özkan.

Irma Kurniawati lantas memiliki harapan khusus untuk Vision+. Dia ingin agar kelak Vision+ bisa semakin aktif memberikan aneka macam program untuk anak-anak.

"Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi program-program vision+ untuk anak-anak untuk sekarang ini walaupun kesannya iiihhh serrreemm yg pertama dibayangin horor, ternyata tidak terlalu horor tapi banyak pesan yang bisa diambil oleh anak-anak. Semoga ke depannya banyak acara atau kegiatan yang memang itu bagus untuk anak-anak," ucap Irma.

