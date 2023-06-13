Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Harapan SDS Tamansiswa Usai Nonton Vision+ Iiihhh Serrreemm

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:28 WIB
Harapan SDS Tamansiswa Usai Nonton Vision+ Iiihhh Serrreemm
Nonton bareng Iiiihhh Serrreemm (Foto: MPI)
JAKARTA - Vision+ hadir di SDS Tamansiswa dan mengajak para murid menyaksikan episode kedua original series Iiihhh Serrreemm. Anak-anak tampak begitu antusias memenuhi aula demi melihat seperti apa keseruan series bergenre horor, misteri, dan komedi ini.

Kepala SDS Tamansiswa yakni Irma Kurniawati menyambut baik kegiatan dari Vision+ Originals Iiihhh Serrreemm. Menurut Irma, lantaran baru pertama kali diadakan acara semacam ini, anak-anak sampai tak sabar menunggu.

Nonton bareng Iiihhh Serrreemm

"Kegiatan seperti ini belum pernah, kalau di SD, iini pengalaman baru, ternyata mengasyikan," kata Irma Kurniawati, ditemui di kawasan Kemayoran, Selasa (13/6/2023)

Adapun perwakilan Komite SDS Taman Siswa, Sugianah juga merasakan hal serupa. Selain menyenangkan, Vision+ Originals Iiihhh Serrreemm juga menyelipkan banyak pesan maupun nilai-nilai yang baik untuk anak-anak.

"Dari sini kita bisa melihat bahwa persahabatan, sesama teman tidak boleh memandang kekurangan dan kelebihan masing-masing. paling penting tidak boleh ada bully di sekolah itu sangat penting," ujar Sugianah.

Lebih menyenangkannya lagi, anak-anak bukan hanya diajak menonton, tetapi juga bermain games bersama para pemeran utama. Mereka adalah Alleyra Fakhira, Yassien Omar , dan Yusuf Özkan.

Irma Kurniawati lantas memiliki harapan khusus untuk Vision+. Dia ingin agar kelak Vision+ bisa semakin aktif memberikan aneka macam program untuk anak-anak.

"Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi program-program vision+ untuk anak-anak untuk sekarang ini walaupun kesannya iiihhh serrreemm yg pertama dibayangin horor, ternyata tidak terlalu horor tapi banyak pesan yang bisa diambil oleh anak-anak. Semoga ke depannya banyak acara atau kegiatan yang memang itu bagus untuk anak-anak," ucap Irma.

Halaman:
1 2
